Nestlé investeert 2 miljard in hernieuwbaar plastic

AMSTELVEEN - Nestlé wil tot 2 miljard Zwitserse Franken investeren om de verschuiving van nieuw geproduceerde kunststoffen naar gerecyclede plastics te leiden en de ontwikkeling van innovatieve duurzame verpakkingsoplossingen te versnellen. Omgerekend is dat zo’n 1,86 miljard euro.

Om meer markt te creëren voor het normaal gesproken moeilijk te recyclen materiaal, koopt Nestlé maximaal 2 miljoen ton gerecycled plastic van voedingskwaliteit in. De producent wijst meer dan 1,5 miljard Zwitserse Frank (1,4 miljard euro) toe aan het betalen van een premie voor deze materialen tussen nu en 2025. Nestlé streeft naar operationele efficiëntie om dit initiatief winst neutraal te houden, laat de multinational weten.

Oneindig recyclebaar

“Plastic mag nooit op de vuilnisbelt of als afval eindigen”, zegt Mark Schneider, ceo van Nestlé. “Het veilig maken van gerecycled plastic voor voedsel is een enorme uitdaging voor onze industrie. Daarom willen we naast het minimaliseren van het gebruik van plastic en het verzamelen van afval, de kringloop sluiten en meer plastic oneindig recyclebaar maken. We nemen gedurfde stappen om een bredere markt voor gerecycled plastic van voedingskwaliteit te creëren en innovatie in de verpakkingsindustrie te stimuleren. We verwelkomen anderen met ons mee te gaan op deze reis.”

Nestlé deed eerder de toezegging al haar verpakkingen in 2025 recyclebaar of herbruikbaar te laten zijn. Nu belooft Nestlé ook het gebruik van nieuwe kunststoffen in dezelfde periode met een derde verminderen, terwijl ze samenwerkt met anderen om de circulaire economie te bevorderen en plastic afval van oceanen, meren en rivieren op te ruimen.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops