Nestlé lanceert KitKat Vegan

AMSTELVEEN – Met de introductie in vijftien Europese landen lanceert Nestlé de vegan-variant van KitKat. Het Zwitserse voedingsbedrijf reageert hiermee op verzoeken van consumenten. De vegan-variant is in diverse landen, waaronder Nederland, getest.

KitKat Vegan wordt gemaakt van uitsluitend plantaardige ingrediënten. De melk is vervangen door een op rijst gebaseerd alternatief. Milan Slikker, directeur van Nestlé chocolade in Nederland, zegt: "Toen we een vegan KitKat wilden maken, was het onze uitdaging om dit iconische product opnieuw te maken met plantaardige alternatieven. Om dit te bereiken, hebben we heel hard gewerkt om de juiste balans te vinden tussen het melkalternatief en de cacao. Het resultaat is een compromisloze vegan KitKat waar we erg trots op zijn, en ik hoop dat alle chocoladefans er net zo dol op zullen zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant