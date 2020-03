Nestlé: ‘Ontzettend veel respect voor de voedselketen’

(CORONANIEUWS) AMSTELVEEN – “Onze focus ligt nu vooral op het bedienen van de retail en ondersteunen van onze klanten”, laat Judy Schnitger – Zwinkels, head of corporate communications bij Nestlé. De voedingsmiddelenproducent heeft nauw contact met haar partners en doet er alles aan om de productie draaiende te houden.

“We zien hoe deze crisis het consumentengedrag hervormt en kijken hiernaar met veel respect voor al onze partners en medewerkers in de Nederlandse voedselketen; retailers, horeca en zorgprofessionals en distributie- en logistieke dienstverleners”, reageert Schnitger – Zwinkels desgevraagd. “Voor ons geldt dat we als Nestlé zoveel mogelijk inspelen op de verschuiving in de vraag van klanten en de implicaties ervan in de waardeketen. We doen ons uiterste best om te zorgen voor een continue productie en levering van producten met erkenning van de vitaliteit van de voedselvoorziening. Het vele hamsteren van consumenten leidt tot hamsteren van klanten, we hebben nauw contact met onze retailpartners om ze te informeren en te adviseren over voorraden en transport. Onze klanten behandelen dit alles uiterst professioneel met behulp van hun ervaring in andere consumentenpieken in de logistieke waardeketen en onze communicatie en processen lijken op deze eerdere ervaringen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops