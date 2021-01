Nieuw aanbod supermarkten vindt luisterend oor FNV

UTRECHT – FNV zegt in te gaan op een uitnodiging van de supermarktwerkgevers voor een bijeenkomst op dinsdag 19 januari. “Natuurlijk gaan we luisteren naar wat ze te zeggen hebben; ik neem aan dat zij nu eindelijk ingaan op onze eisen”, stelt FNV-sectorhoofd handel Mari Martens.

Martens hoopt dat de acties bij de supermarkten voor de lockdown en de lockdown zelf de supermarkten tot nieuwe inzichten heeft weten te brengen. “Door de lockdown hebben we onze actieagenda moeten legen. Corona heeft de werkgevers extra tijd gegeven om na te denken en met elkaar overeenstemming te bereiken. Ik hoop dat ze die tijd goed hebben gebruikt, want wij staan in de startblokken voor het voeren van acties na het aflopen van de lockdown.”

FNV eist een loonsverhoging van 5 procent voor supermarktwerknemers en dat de zondagstoeslag intact blijft. De supermarkten draaien ongekende omzetten sinds de wereld in de greep is van corona. Martens: “Het ene na het andere omzetrecord van supermarkten sneuvelt, of het nu gaat om de bouw van nieuwe distributiecentra voor online-verkoop voor Picnic, AH en Jumbo of omzetcijfers. Die onstuimige groei realiseren zij dankzij de inzet van alle medewerkers die elke dag in het midden van deze pandemie hun werk doen.”

Bron: Levensmiddelenkrant