Nieuw! Bewust genieten van Almhof Skyr

Almhof heeft iets nieuws. Vanaf week 10 kunnen uw klanten bewust genieten van Almhof skyr! Almhof skyr is heerlijk romig en mild van smaak, geïnspireerd op de traditionele zuivel uit IJsland.

Daarnaast is Almhof skyr van nature hoog in eiwit en bevat het 0 procent vet. Het is gemaakt met de beste ingrediënten en zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Hiermee speelt Almhof perfect in op de gezondheidsbehoefte van de consument. Met de frisse en opvallende verpakking springt het ook nog eens uit uw zuivelschap. Almhof skyr is verkrijgbaar in de drie heerlijke smaken: Naturel (EAN8717982006648), Vanille (EAN8717982006730) en Aardbei (EAN8717982006761). Dat is puur genieten, bestel ze daarom snel en profiteer mee!

