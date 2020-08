Nieuw in het schap: Lekker Veggie van Jumbo

VEGHEL – Met een nieuwe huismerklijn biedt Jumbo veertig vegaproducten aan haar consumenten. ‘Lekker Veggie’ bouwt voort op de Veggie Chef-lijn. De receptuur is naar eigen zeggen dan ook een verbeterde versie van zijn voorganger, waarbij er gelet is op het minderen van suiker- en zoutgehalte.

“Plantaardige alternatieven voor vis en vlees staan de laatste jaren stevig in de belangstelling, en lang niet meer alleen bij vegetariërs en veganisten,” zegt Olaf de Boer, directeur commercie van Jumbo. “Steeds meer Jumboklanten zetten een dag zonder vlees op het weekmenu, soms zelfs meerdere dagen in de week. Met deze vleesvervangers spelen we daarop in.” Als voorbeeld geeft hij de krokante kipschnitzel, “Die smaakt goed en is qua textuur, kleur en aanblik nauwelijks van een kipschnitzel van gevogelte te onderscheiden.

Vega stooflappen

Vanaf deze week zijn al enkele producten bij de gele formule te vinden, waaronder falafel en kruimig gehakt. Rond 7 september zullen de nieuwe innovatieve vleesvervangers in de winkel te vinden zijn, zoals een vegaversie van stooflappen en gehaktballen. Op deze manier wil Jumbo een gevarieerd eetpatroon stimuleren, dat goed is voor mens en milieu.

Daarom is er met de nieuwe lijn extra zorg besteed aan de gezondheidsaspecten in de nieuwe receptuur, zonder daarbij op smaak in te leveren. Daarmee denkt Jumbo voor de producten 4.000 kilo minder suiker en 3.000 kilo zout per jaar te gebruiken. Ook is er gelet op een verpakking die zo duurzaam mogelijk is, met plastic van 100% gerecyclede PET-flessen en een kartonnen sleeve met FSC-certificatie.

Bron: Levensmiddelenkrant