Nieuwe algemeen directeur AB InBev

BREDA - Bierbrouwerij AB InBev heeft een nieuwe algemeen directeur. Chris Vanbroekhoven is per 1 april 2021 eindverantwoordelijk voor de Nederlandse tak van het bedrijf. Hij volgt Nicolas Bartholomeeusen op.

Bartholomeeusen heeft ervoor gekozen een eigen onderneming op te zetten, na een carrière van bijna 10 jaar bij AB InBev. Vanbroekhoven werkt bijna 13 jaar bij de brouwer en kent de Nederlandse markt en organisatie goed. In 2008 begon hij als ‘Global Management Trainee’ en de afgelopen twee jaar werkte hij als Retaildirecteur in België.

Vanbroekhoven: “De impact op onze klanten en organisatie is fors, want in de horeca wordt nog steeds geen druppel bier verkocht. Ik geloof erin dat we samen met onze partners sterker uit deze crisis zullen komen en dat we spoedig weer vooruit kunnen kijken. Daarnaast kijk ik er enorm naar uit de populariteit van onze bieren verder te laten groeien in Nederland en om onze positie verder uit te bouwen. Onze droom is marktleider te worden in Nederland en we zullen ons merkenportfolio blijven uitbreiden om deze ambitie te verwezenlijken.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops