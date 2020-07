Nieuwe broodbeleg Stegeman bevat flink wat groente

Bewustere keuze door vegetarisch en hybride beleg van Stegeman

WIJHE - Stegeman introduceert een nieuwe lijn ‘hybride’ broodbeleg. Minimaal 20 of 30 procent van de vleeswaren bestaat hierbij uit groenten. Brand manager Stegeman Kristel Peters en Henriëtte van Wijk, shopper marketing manager BLX, geven hun kijk op hoe consumenten van de producten kunnen genieten als zij na de zomer weer naar school en kantoor gaan.

Met welke producten spelen jullie in op Back to school & work?

Peters: “Met ons nieuwe Stegeman assortiment, dat vier soorten hybride vleeswaren en drie soorten vegetarische plakjes bevat, bieden we een gemakkelijk maar bovenal lekker alternatief broodbeleg. Als producent van onder andere vleeswaren zien wij Back to school als het ideale moment om de consument te attenderen op onze heerlijke producten. Met hybride kipfilet, boterhamworst, gebraden gehakt en grillworst kunnen consumenten hun boterham beleggen en meenemen naar school of werk.”

Hoe onderscheiden jullie je van andere fabrikanten binnen dit thema?

Van Wijk: “We hebben een mooie actie gekoppeld aan de introductie in de weken 33 en 34. We zullen dit in de winkel ondersteunen met koeldisplays en dump bins met de Stegeman broodtrommels: gratis bij aankoop van twee actieproducten. De broodtrommels zijn klein van formaat, makkelijk in de tas mee te nemen, maar groot genoeg voor twee heerlijk belegde boterhammen.”

Peters: “Uiteraard belegd met een van de producten uit ons nieuwe assortiment: vegetarisch broodbeleg of hybride vleeswaren. Ons vegetarisch broodbeleg wordt niet gemaakt van soja. We gebruiken scharrelkippenei-eiwit als basis. Daarnaast zijn alle drie de varianten vrij van gluten en lactose, een bron van eiwitten en zonder smaakversterkers. De groenten in de vleeswaren vinden wij ook belangrijk, want in onze optiek kan dat ook anders. Namelijk door een deel van het vlees te vervangen door groenten zonder de heerlijke smaak van vleeswaren te verliezen. Zo helpen wij consumenten een bewustere keuze te maken om iets minder vlees te eten.”



Welke tips hebben jullie voor ondernemers om de producten van Stegeman binnen dit thema extra onder de aandacht te brengen?

Van Wijk: “De Stegeman hybride vleeswaren worden bij voorkeur gewoon naast de traditionele vleeswaren in het schap geplaatst. Daarmee helpen we de consument bij het maken van de keuze. Ze kiezen bijvoorbeeld boterhamworst, lopen naar dat deel van het schap en hebben dan de keuze uit traditionele boterhamworst van private label of die van Stegeman met groenten.”

Bron: Levensmiddelenkrant

