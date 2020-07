Nieuwe Jumbo City in Amsterdam

AMSTERDAM – In het Zuid-Oosten van Amsterdam opent Jumbo halverwege september een nieuwe City winkel. In de supermarkt kunnen consumenten naast hun dagelijkse boodschappen ook terecht voor een groot on-the-go aanbod.

De supermarkt op Markelerbergpad 1 is een combinatie van reguliere Jumbo winkels, de Foodmarkt en La Place. Naast de 9.000 aangeboden artikelen kunnen consumenten ook kiezen uit verschillende maaltijden uit de Verskeuken. Pizza’s, vegetarische maaltijden en La Place broodjes staan onder andere op het menu. Daarnaast is er een groot aanbod aan ontbijt, lunch- en snackproducten uit de bakkerij.

Filiaalmanager Jan Christian Siegers kan niet wachten tot de winkel op 16 september zijn deuren opent: “Ons winkelteam is er helemaal klaar voor om inwoners en passanten van Amsterdam de beste food- en winkelbeleving te bieden. Samen met mijn collega’s kijk ik ernaar uit om onze nieuwe klanten te verwelkomen in onze mooie, nieuwe Jumbo City.”

Wens

Naast de andere gemakswinkels in Eindhoven, Nijmegen, Den Haag, ’s-Hertogenbosch en Utrecht is dit de vierde Jumbo City in Amsterdam. Frits van Eerd is verheugd met de nieuwe locatie. “Ik ben er trots op dat we nu op nog meer locaties in Amsterdam kunnen inspelen op de wensen van de binnenstedelijke klanten om snel en gemakkelijk de dagelijkse boodschappen te doen, maar ook om een lekkere verse maaltijd mee te nemen voor onderweg of thuis. Uiteraard tegen de lage prijzen die de klant van Jumbo gewend is. We zijn steeds meer aanwezig op het moment en de plek waar de klant ons nodig heeft. Zo maken we lekker en gezond eten op een makkelijke manier bereikbaar voor iedereen.”

Bron: Levensmiddelenkrant