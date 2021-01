Nieuwe Jumbo hub geopend

VEGHEL – De nieuwe centrale thuisbezorglocatie is bedoeld voor de distributie van online bestelde boodschappen en Jumbo’s antwoord op de toenemende online vraag.

De nieuwe hub is gevestigd aan in Bemmel, waarvandaan de boodschappen direct worden thuisbezorgd in het gebied die bestaat uit de regio rondom Arnhem, Nijmegen en Ede, een deel van de Betuwe en de provincie Utrecht en een noordelijk deel van Limburg. Online klanten van Jumbo kunnen kiezen uit meer en kortere bezorgslots.

Het aantal online bestellingen bij Jumbo groeit hard en daarom opent Jumbo meerdere, kleinere bezorgcentra voor haar online bestellingen. Daarmee is de capaciteit beter te benutten, zijn de ritten beter in te plannen en worden er minder kilometers gemaakt. De hub in Bemmel is Jumbo’s achtste centrale thuisbezorglocatie. Er staan dit jaar nog acht openingen van hubs op de planning van Jumbo om het omnichannel kanaal van de formule te versterken.

Bron: Levensmiddelenkrant