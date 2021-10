Nieuwe managing director FrieslandCampina

AMERSFOORT – FrieslandCampina heeft een wisseling in het management. Dustin Woodward gaat vanaf 1 november aan de slag als managing director FrieslandCampina Dairy Netherlands. Hij volgt Bas Roelofs op die werkzaam wordt als managing director strategic intergration.

Roelofs heeft de basis gelegd voor de introductie en uitbouw van de duurzame Campina-zuivelproducten onder het keurmerk ‘On the Way to Planetproof’. Roelofs: “Met Campina-zuivel onder het keurmerk ‘On the Way to PlanetProof’ heeft FrieslandCampina de harten van veel Nederlandse consumenten veroverd en wordt direct bijgedragen aan een verduurzaming van de melkveebdrijven van onze leden-melkveehouders. Ik wil iedereen bedanken die aan dit succes heeft bijgedragen. In mijn nieuwe rol zal ik me blijven inzetten voor de toekomst van FrieslandCampina en een beter inkomen voor onze boeren, die al 150 jaar aan de basis staan van dit mooie bedrijf. Dustin Woodward wens ik veel succes.” De nieuwe managing director strategic intergration zal rapporteren aan Hein Schumacher, Chief Executive Officer Koninklijke FrieslandCampina. Verder blijft Roelofs tot het einde van het jaar het project ‘Melk met Meerwaarde’ leiden.

Woodward

Woodward is momenteel managing director FrieslandCampina Consumer Dairy Africa. Hier heeft hij de laatste jaren gewerkt aan de uitbouw van de consumentenactiviteiten in West- en Noord-Afrika. In zijn nieuwe functie zal hij rapporteren aan Jan Kruise, senior vice-president FrieslandCampina Food & Beverage Europe.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops