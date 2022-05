Nieuwe managing director pladis

LONDEN - Tim Brett is door pladis, het moederbedrijf van onder meer Verkade, benoemd als managing director van West-Europa en opkomende markten. Brett heeft meer dan dertig jaar ervaring in de FMCG-branche en werkte onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Polen en Japan. Hij stapt nu over vanuit The Coca-Cola Company, waar hij bijna vier jaar als President van de West-Europese Business Unit heeft gewerkt.