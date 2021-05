Nieuwe naam na overname: Coca-Cola Europacific Partners

ROTTERDAM – Met de overname van Coca-Cola Amatil door Coca-Cola European Partners gaat de multinational verder onder de naam Coca-Cola Europacific Partners.

Met de overname wordt het bedrijf de grootste bottelaar van de wereld. De overname ter waarde van 6,4 miljard euro is goedgekeurd op 16 april, nadat deze in oktober 2020 werd bekendgemaakt. Coca-Cola bestaat uit meer dan 33.000 medewerkers en heeft in 29 landen meer dan 3 miljoen verkooppunten.

Gebundelde krachten

Het bedrijf bundelt op deze wijze de krachten van een grote multinational met lokale kennis van klanten. Damian Gammell, ceo van Coca‑Cola European Partners, is enthousiast over de overname: “Onze nieuwe naam weerspiegelt ook onze nieuwe kracht: een grotere en evenwichtigere geografische aanwezigheid en dubbel zoveel potentiële consumenten. Omdat we samen maar één onderneming vormen, kunnen we nieuwe stappen zetten, groei creëren en onze reikwijdte uitbreiden.” In Nederland bevindt het hoofdkantoor zich in Rotterdam en de productie vindt plaats in de fabriek in Dongen.

Bron: Levensmiddelenkrant en Out.Of.Home Shops