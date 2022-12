Nieuwe opleiding voor de agrifoodsector

EDE – In januari wordt er gestart met de nieuwe leergang ‘Waardecreatie in Voedselketens’. Diverse bedrijven en organisaties uit de agrifood sponsoren de opleiding. Die moet betrokkenen in de keten dichter bij elkaar brengen en samenwerkingen versterken. De opleiding van één dag in de week duurt een half jaar en wordt gegeven in de Mauritskazerne in het World Food Center in Ede.