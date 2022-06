Nieuwe strategie P&G omtrent water

ROTTERDAM – Procter & Gamble kondigt aan haar duurzaamheidsinspanningen uit te breiden door middel van verschillende waterherstelprojecten wereldwijd. De projecten hebben tot doel ecosystemen te beschermen, grondwatervoorraden aan te vullen, het watergebruik te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Er zijn nieuwe vormen van waterbeheer nodig, ook in Nederland, betoogt Procter & Gamble. Bijna een derde van de wereldbevolking heeft te maken met waterschaarste, en dat aantal zal binnen enkele jaren al zijn verdubbeld. Dat komt onder meer door klimaatverandering en economische groei, aldus P&G, dat zelf veel water gebruikt om haar producten te maken. Bovendien hebben consumenten vaak veel water nodig om daar weer gebruik van te maken. Reden voor de fabrikant om de doelstellingen op het gebied van water te herzien.

Nieuwe doelstellingen

Naar aanleiding van een samenwerking met het waterprogramma van het World Resources Institute (WRI), dat aldus de wetenschappelijke basis legt, heeft P&G twee nieuwe doelstellingen aan haar duurzaamheidsprogramma voor 2030 toegevoegd.

1. P&G wil meer water teruggeven dan wordt verbruikt op P&G-locaties in 18 waterarme gebieden over de hele wereld;

2. P&G wil meer water teruggeven dan wordt verbruikt bij het gebruik van P&G-producten in de stedelijke gebieden van Los Angeles en Mexico City, waar een groot watertekort heerst.

Dit zal P&G zien te bereiken door samen te gaan werken met verschillende milieuorganisaties. Al langere tijd werkt de fabrikant met allerhande organisaties samen op het gebied van ‘wateruitdagingen’, bijvoorbeeld in een programma dat als doel heeft schoon drinkwater te leveren aan mensen in nood, of door haar expertise in te zetten op het gebied van waterchemie en waterefficiëntie, als een van de oprichters van de 50 Liter Home Coalition. P&G geeft aan voort te bouwen op deze inspanningen.

