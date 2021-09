Nix & Nix lanceert vakprijs alcoholvrije drank

HAARLEM – Nix & Nix komt met de Dutch Non Alcoholic Spirit Awards, een officiële nationale alcoholvrije dranken vakprijs die zowel lokale als internationale merken beoordeelt. De alcoholvrije slijterij lanceert dit omdat de categorie alcoholvrij in Nederland hard blijft groeien.



“Waar het vroeger hard zoeken was naar alcoholvrije mogelijkheden en je je moest verontschuldigen voor het drinken van een alcoholvrije cocktail, is er steeds meer variatie en aanbod in deze categorie”, laat de organisatie in een persbericht weten. Alcoholvrije sterke dranken zijn bij Nix & Nix goed voor 40 procent van de omzet.

Jury

De jury bestaat onder andere uit cocktail personality en expert Timo Janse, Mister Cocktail Albert van Beeck Calkoen en Cocktailicious oprichter en cocktail influencer Bart Waterschoot. Wim Boekema, oprichter van Nix & Nix: “Als marktleider in alcoholvrije dranken zien we het als onze verantwoordelijkheid de categorie spirits een extra boost te geven en op zoek te gaan naar de beste smaken en merken in deze categorie.” Volgens Janse krijgen alcoholvrije spirits steeds meer ruimte in het assortiment voor cocktails: “Door de unieke smaken lukt het steeds beter om verrassende cocktails neer te zetten zonder alcohol te hoeven gebruiken.”

Criteria

De jurering van de awards wordt gedaan op basis van de volgende drie criteria: smaak, verpakking & design en concept. Smaak telt voor de helft mee, de andere twee criteria voor ieder een kwart. Nederlandse en internationale producenten kunnen hun eigen producten vanaf 6 september inzenden via deze link. Op 30 september kiest de jury de beste alcoholvrije drank uit alle inzendingen, net voor Sober October, wat vergelijkbaar is met Dry January.

Bron: Levensmiddelenkrant