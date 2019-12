‘Nutri-Score biedt kansen voor fabrikanten en retailers’

InPrijsVerhoogd en IPV Insights vergelijken feeststollen op prijs en Nutri-Score

NIEUWVEEN - Na het verdwijnen van het Vinkje is de branche op zoek geweest naar een nieuw voedselkeuzelogo. Daar waar in omringende landen de Nutri-Score en vergelijkbare logo’s al werden ingevoerd, was het in Nederland nog onbekend wat er ging gebeuren. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid kondigde onlangs aan dat per 2021 verplicht de NutriScore moet worden toegepast.

Het doel van dit logo is om meer inzicht te geven in nutritionele waarden van verschillende producten, waarbij het vergelijken van producten eenvoudiger wordt. InPrijsVerhoogd (IPV) en IPV Insights zien hierdoor diverse vragen in de markt ontstaan zoals: hoe doen onze producten het tegenover de concurrent of het categoriegemiddelde, hoe kom je van een B-score naar een A-score en waar liggen de kansen en gevaren? “Hoewel Nutri-Score een nieuwe uitdaging is, zien wij ook dat Nutri-Score enorme kansen biedt voor fabrikanten en retailers. In plaats van te differentiëren op prijs, kan een fabrikant of een retailer zich nu makkelijker onderscheiden op gezonde producten”, reageert Jelmer Bergsma van IPV.



Als voorbeeld zijn de feeststollen van AH, Dirk, Jumbo en Plus vergeleken op prijs en Nutri-Score. “We zien dat de markt niet alleen verdeeld is qua prijs en het assortiment dat gevoerd wordt, maar dat ook de Nutri-Score een (positief of negatief) onderscheidend element kan zijn. Uit de analyse blijkt dat Dirk met een prijs van €2,29 en een C-Score een zeer concurrerend product op de markt heeft tegenover Albert Heijn, Jumbo en Plus.” IPV ziet in de rapportages dat kleine aanpassingen kunnen zorgen voor een hogere Nutri-Score, waardoor in de ogen van de consument een beter product wordt gepresenteerd.

De feeststol van Dirk is op het gebied van prijs en Nutri-Score concurrerend op de markt.



Bron: Levensmiddelenkrant