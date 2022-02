NVZ adviseert productie duurzame grondstoffen schoonmaakmiddelen naar Europa te halen

UTRECHT – Branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen NVZ laat weten dat er aanhoudend problemen zijn in de levering van grondstoffen voor reinigingsmiddelen. Het gevolg is dat voorraden op raken en er dreigt een tekort aan schoonmaakproducten en prijsstijgingen.

NVZ ziet als oorzaken van deze problemen de ‘grote afhankelijkheid van Azië en de productie- en logistieke problemen aldaar’, naast de wereldwijd stijgende energie- en transportkosten. Deze zijn ‘helaas de rekening van tientallen jaren te veel focus op kostenbesparing waardoor producten naar Azië werd geplaatst, en te weinig investering in duurzame, Europese productieketens’, vindt de branchevereniging.

Toename productie in Azië

De NVZ ziet geen verbetering op de korte termijn. Integendeel: productie van grondstoffen en eindproducten in de schoonmaakindustrie in Azië lijkt juist toe te nemen. ‘De afhankelijkheid van Azië is op korte termijn niet op te lossen’, concludeert de organisatie dan ook.

Regelgeving

Bijkomend probleem is de regelgeving rondom productie en gebruik van schoonmaakmiddelen in Europa. NVZ vraagt zich af ‘of de huidige ontwikkelingen in de regelgeving, onder andere de ontwikkelingen uit de Europese Green Deal, proportioneel zijn met de mogelijke risico’s voor mens en milieu’. De branchevereniging noemt deze ontwikkelingen dan ook een ‘onnodige verzwaring’, en verwacht dat deze de verplaatsing van productie naar goedkopere plekken in Azië juist in de hand werkt. ‘Er zou prioriteit gegeven moeten worden aan het stimuleren van duurzame productie van veilige grondstoffen in de EU’, besluit de NVZ.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops