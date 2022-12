Odin voegt 33e winkel toe

Annemiek van der Steen (l) draagt biologische winkel Fluitekruid in Winsum over aan Odin-directeur Merle Koomans van den Dries (Foto: Odin)

WINSUM – Odin heeft binnenkort een 33e winkel. Op 30 januari draagt de eigenaar van biologische speciaalzaak Fluitekruid in het Groningse Winsum haar winkel over aan de biologische coöperatie.

Na de overdracht zal de winkel een paar dagen dicht moeten, om op 2 februari te openen als Odin Winsum. Tijdens de sluiting zal onder meer het kassasysteem worden vervangen, het assortiment enigszins worden aangepast en de naam ‘Fluitekruid’ op de ramen vervangen door ‘Odin’.

Verantwoord en fijn

Fluitekruid is een kwart eeuw door ondernemer Annemiek van der Steen gerund. “Ik heb er de afgelopen 25 jaar heel erg van genoten, maar ben toe aan een nieuwe stap. Wat begon als een kleine winkel, waar biologische levensmiddelen geïntroduceerd werden, groeide uit tot een biologische minisupermarkt in Winsum. In al die jaren heb ik een trouwe schare leuke klanten opgebouwd. Er staat een team met fantastische medewerkers. En ik heb een fijne opvolger gevonden in de vorm van Odin. Zij gaan de winkel op een verantwoorde en fijne manier voortzetten met het huidige team”, aldus Van der Steen.

Mooiste dorp

Directeur van Odin Merle Koomans van den Dries vindt het een eer om de winkel van Van der Steen over te nemen en verheugt zich erop er een vervolg aan te geven. “Fluitekruid is een prachtige winkel in een uniek monumentaal pand, in wat in 2020 door de ANWB is uitgeroepen tot het mooiste dorp van Nederland”, zegt zij hierover.

Met de overname wordt Odin verder versterkt in het noorden van Nederland; in oktober voegde de coöperatie al een winkel in Leeuwarden toe.

Bron: Levensmiddelenkrant