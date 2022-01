Officiële opening Ochama-winkels Leiden en Rotterdam

LEIDEN – In een livestream opent Ochama officieel de winkels in Leiden en Rotterdam. Hier kunnen klanten terecht voor zowel food als non-food. Bij Ochama, een samentrekking van ‘omnichannel’ en ‘amazing’, kunnen klanten producten bestellen en thuis laten bezorgen of ophalen in de pickup-shop.

Op 11 november 2021 opende de eerste Ochama-winkel in Leiden. Hier kon een kleine groep members de processen testen. Op 1 december werd deze testfase verder uitgebreid naar de winkels in Diemen, Utrecht en Rotterdam. Vandaag openen de winkels in Leiden en Rotterdam officieel, Diemen en Utrecht volgen binnenkort. Kayee Tjahjadi-Lam, coo bij Ochama vertelt wat er bijzonder is aan Ochama: “Wij zijn uniek in ons soort. Ochama is een one-stop-shop. Hiermee spelen we in op onze doelgroep: millennials en jonge gezinnen, mensen die houden van gemak, die druk zijn en zowel boodschappen als non-food items in één keer willen kopen.”

Members only

Ochama, dochterbedrijf van het Chinese JD, is enkel beschikbaar voor leden. Hierdoor kan het bedrijf de behoeftes van de leden beter tracken en hierop inspelen. Klanten sparen als member voor 10 procent van het aankoopbedrag voor korting op de volgende bestelling. Mark den Butter, cmo Ochama, zegt over het assortiment: “In principe is het assortiment food en non-food 50/50 verdeeld. Dit kan in de toekomst wat verschuiven, maar hier streven we momenteel naar. We hebben een assortiment dat meebeweegt en dat zich de komende periode zal aanpassen naar de behoeften van onze klanten.”

Bron: Levensmiddelenkrant