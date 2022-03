Ombouw van Coop naar Plus gaat van start in Heeg

UTRECHT – Het startschot voor de ombouw van Coop-winkels naar Plus is gegeven. Coop Gerritsma Heeg wordt Plus Gerritsma Heeg. Woensdag 6 april opent de winkel haar deuren. De komende drie jaar worden zo’n 300 Coop-supermarkten omgebouwd.

Vanaf april worden wekelijks gemiddeld twee á drie winkels omgebouwd, komend jaar staat de ombouw van circa 70 winkels op de planning. Er is drie jaar gepland om alle winkels in het groen te hullen. De winkel in Heeg wordt omgebouwd volgens de nieuwe Briljant 2.0-formule van Plus. Hierbij ligt de focus op goed eten, voor iedereen, elke dag.

Sterke coöperatie

Duncan Hoy, algemeen directeur Plus: “De komende drie jaar zetten we hierin in rap tempo forse stappen. We zijn ontzettend trots op de samenwerking tussen Coop en Plus. Samen creëren we één nieuwe, sterke coöperatie met een sterke focus op klanttevredenheid, duurzaamheid en maatschappelijke impact. We zorgen voor goed eten, voor de buurt en voor elkaar! Nu in Heeg, en daarna in de rest van Nederland.”

Bron: Levensmiddelenkrant