‘Omeletplakjes zijn een aantrekkelijk alternatief voor op brood’

WIJHE - Consumenten vinden het nog altijd lastig om minder vlees te eten tijdens het ontbijt en de lunch. Stegeman komt om die reden met een lekker alternatief voor vleeswaren. Wat zoekt een flexitariër? Die vraag beantwoordt het bedrijf met de introductie van de omeletplakjes in drie smaakvarianten. “Dat het product heel lekker is, is natuurlijk een goede reden om het toe te voegen aan het assortiment.”

Else Giesen, marketing manager plant based Benelux, en Henriëtte van Wijk, shopper marketing manager Benelux bij Stegeman, zijn enthousiast over de nieuwe introductie van het bedrijf. Ze vertellen over het ontstaan van dit idee en het ontwikkelingsproces.



Hoe zijn jullie op het idee gekomen om omeletplakjes te introduceren?

Giesen: “We hebben veel consumentenonderzoek gedaan waaruit blijkt dat ei het meest gekozen alternatief is voor vlees. De grootste barrière bij consumenten om minder vlees te eten is routine en dus gemak, zeker op het broodmoment zoals het ontbijt en de lunch. Terwijl men dit om verschillende redenen – bijvoorbeeld duurzaamheid, dierenwelzijn of gezondheid – wel heel graag wil. Met deze gegevens zijn we aan de slag gegaan en al snel kwamen we tot een ei-product voor op brood dat met hetzelfde gemak gekocht en gegeten kan worden als vleeswaren.”

Van Wijk: “Dat consumentenonderzoek was heel belangrijk, omdat we juist de behoefte hadden om beter te begrijpen wat de flexitariërs nu zoeken. Wat vinden zij aantrekkelijke alternatieven? En wat zijn de grootste barrières als het gaat om meer vegetarisch te eten? En dan met name op het brood- en borrelmoment, de categorieën waarin wij actief zijn.”



Voor welke doelgroep is dit op de markt gebracht?

Giesen: “Voor flexitariërs die op zoek zijn naar een alternatief voor vleeswaren, omdat ze minder vlees willen eten, maar wel een alternatief dat in de routine past (plakje op brood) en dat ze niet zo snel zelf kunnen maken. Het voelt zo meer aan als een variatie op ander broodbeleg, waardoor ze ook niet heel bewust hoeven te kiezen voor niet-vlees, waar dit met de meat-alike vleeswaren wel het geval is. Dat kan daardoor nog net een brug te ver zijn. We hebben heel bewust twee varianten op de markt gebracht met vlees, omdat het gaat om een bijna onbewust gevoel van het een klein beetje beter doen. En vlees blijkt een goede reassurance te zijn op smaak.”



Kun je me meenemen in het ontwikkelingsproces? Hoe is dat gegaan?

Giesen: “We zijn begonnen met een basisvariant, een naturelvariant. Deze moest voldoende lijken op een lekkere omelet, terwijl het een plakje is. We hebben daarbij vooral gelet op kleur, vorm, geur en smaak. Daarna hebben we de smaakvarianten ontwikkeld, omdat we hiermee extra gemak toevoegen voor de consument. Een omelet naturel maak je zelf nog wel eens, maar met groente, kruiden en vlees wordt dat al lastiger.”



Waar komen de drie varianten ( Boerenomelet, Italiaanse kruiden en Spaanse stijl) vandaan?

Giesen: “We hebben verschillende smaken getest in consumentenpanels. Deze smaken kwamen als beste uit de bus. Vervolgens zijn ze ook nog op de winkelvloer getest. Boeren is natuurlijk erg bekend. En bij Spaans en Italiaans kan iedereen zich wat voorstellen.”



Hoe reageren retailers op de introductie?

Van Wijk: “Alle retailers zagen deze white spot in het assortiment en reageerden uitermate positief op de smaak. En dat het product heel lekker is, is natuurlijk een goede reden om het toe te voegen aan het assortiment. Zeker als het een unieke propositie is. Met drie sku’s worden er natuurlijk verschillende keuzes gemaakt door de diverse retailers.”



Wat kunnen retailers doen om dit nieuwe product in de spotlight te zetten?

Van Wijk: “Het is belangrijk om het product bij de vleeswarenplakjes en bij voorkeur naast kipfilet te leggen, omdat de shopper hier uit routine komt. Een merkblok werkt goed om op te vallen in het schap; zeker als er ook Stegeman Vegaplakjes in het assortiment zijn. Daarnaast hebben we coolio’s beschikbaar die als een second placement in de winkel gebruikt kunnen worden voor extra aandacht.”

