Omzetgroei voor Jan Linders in 2021

NIEUW BERGEN – Hoewel het een ‘veelbewogen’ jaar was, heeft Jan Linders het hoge omzetniveau in 2021 vast weten te houden. Dat laat de formule weten in een persbericht waarop wordt teruggeblikt én vooruitgekeken. Er werd een consumentenomzet van 512 miljoen euro gerealiseerd.

De omzet van ‘de supermarkt van het zuiden’ werd vooral in de eerste helft van 2021 positief beïnvloed door de coronapandemie. In de tweede helft van het jaar was sprake van omzetstabilisatie. Dat kwam onder meer door de wateroverlast waar zuidelijk Nederland mee te kampen had. Algemeen directeur Ferry Moolenschot daarover: “Het hoge water had een verwoestende werking op onze net geheel gerenoveerde supermarkt in Valkenburg, die daardoor enkele weken moest sluiten. Ook de nieuwe maatregelen uit het Nationale Preventieakkoord hadden voor ons als formule met wekelijks sterke acties impact.”

Trots

Jan Linders geeft aan dat klanten expliciet hun waardering hebben getoond in het afgelopen jaar. Bovendien werd de formule door GfK voor het negende achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot de supermarkt met de beste bier- en speciaalbierafdeling en voor de zeventiende keer als de supermarkt met de beste bakkerij. Onze Trots koude schotel, Onze Trots tomatensoep met balletjes, Onze Trots rosbief en Jan Linders spareribs werden ieder in hun categorie uitgeroepen tot Product van het Jaar 2021-2022.

Nieuwe winkels

Andere hoogtepunten voor Jan Linders waren de implementatie van een nieuw ERP platform, de verbouwing van de filialen Beek en Donk, Valkenburg en Horst, de uitrol van het slijterijconcept in zes en de introductie van de zelfscan in dertien supermarkten. In 2022 zullen vier nieuwe winkels worden geopend, in Maastricht, Vlijmen, Drunen en Wanssum. De laatste drie worden overgenomen van Jumbo. Dit brengt het totaal aantal Jan Linders-filialen op vijfenzestig.

Bron: Levensmiddelenkrant