Omzetstijging van 2,2 Miljard euro in Europa door lockdownsnacks

ZALTBOMMEL - Consumenten in heel Europa hebben tijdens de eerste lockdown-periode 2,2 miljard euro meer uitgegeven aan verwenproducten binnen eten en drinken. Dat blijkt uit onderzoek van IRI, een wereldleider in big data voor consumenten-, detailhandel- en mediabedrijven. Dit is een stijging van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In het onderzoek zijn producten als alcoholische dranken, zoute snacks, zoetwaren en chocolade meegenomen. In Spanje en de UK lag er een vijfde meer verwenproducten in het winkelmandje. Respectievelijk consumeerde zij 21 en 19 procent extra. Dit werd gevolgd door Nederland met 12 procent.

Anne Lefranc, vice president marketing, Europa en Zuid-Afrika van IRI: “Toen thuis de nieuwe wereld werd van mensen tijdens de lockdown, vonden ze nieuwe manieren om daar mee om te gaan. Sociale gelegenheden werden online georganiseerd of ze creëerden nieuwe tradities met hun gezin. Het begrijpen van deze trends toont de kansen die er liggen voor merken en retailers tijdens de verdere lockdown periode deze winter als mensen weer meer binnen zullen blijven en daardoor misschien zelfs nog meer geneigd zijn om zichzelf te trakteren tijdens deze periode van onzekerheid.”

Naast de snackcategorie was er een sterke groei voor wijn. Verkoop hiervan steeg in alle landen behalve Frankrijk met 4 tot 17 procent in vergelijking met vóór de lockdown. De omzetgroei in deze periode was in Spanje, Nederland en de UK het hoogst. De verkoop van chocolade steeg fors in de meeste landen, terwijl zoetwaren overal, op Spanje na, juist daalde.