Daling bierverkoop, ondanks gestegen thuisconsumptie

DEN HAAG – In vergelijk met 2019 lag de bierverkoop in het afgelopen jaar 14 procent lager. Logischerwijs was de sluiting van horeca en evenementenbranche de belangrijkste reden van de daling, daar daalde de bierverkoop met 58 procent. Consumenten dronken thuis wel meer bier.

De thuisconsumptie van bier is in 2020 met 5 procent wel licht toegenomen. Dit is echter lang niet genoeg om de grote daling van bijna 2 miljoen hectoliter in de verkoop te compenseren. Nederlandse Brouwers verwacht dat er ook in 2021 weer flink minder bier verkocht zal worden en stelt dat het daarom van belang is dat de overheid snel met een duidelijk plan komt voor na de lockdown, zodat de horeca weer verantwoord open kan.

“Niemand van de brouwerijen kan zich ook maar een situatie voorstellen die hierbij in de buurt kwam”, volgens Lucie Wigboldus, directeur van Vereniging Nederlandse Brouwers. “De klap is natuurlijk extra hard omdat niemand het virus heeft zien aankomen. We zien pittige maatregelen bij de brouwers, zoals reorganisaties en het terugschroeven van de productie met directe gevolgen voor de werkgelegenheid, winstgevendheid, investeringsniveaus, etc.”

Desondanks nam het aantal brouwers in Nederland toe in het afgelopen jaar. Op 1 januari 2020 waren er 787 brouwerijen in Nederland, een jaar later stond dat aantal op 810 brouwerijen, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Er kwamen 71 nieuwe brouwerijen bij en 49 brouwerijhuurders. Het aantal brouwerijen met een eigen webshop steeg ook, in 2018 waren dat er nog maar 11, twee jaar later stond de teller al op 86. Daar stond tegenover dat 15 brouwerijen en 33 brouwerijhuurders stopten in het afgelopen jaar.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops