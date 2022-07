Onderzoek Heinz toont aan: Nederlanders stapelgek op saus

AMSTERDAM – Wanneer gebruiken we saus en waarbij? Heinz gaf onderzoeksbureau Ipsos opdracht achter het antwoord op deze vragen te komen. Conclusie: ‘Nederlanders zijn stapelgek op saus’ – van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.

Al bij het ontbijt wordt er door 16 procent van de ondervraagden gekozen voor een saus, tijdens de lunch blijkt 1 op de 4 personen saus toe te voegen en met het diner is dat aantal opgelopen tot 39 procent. Ook borrelmomenten zijn een uitgelezen kans voor het toevoegen van saus – 36 procent kiest daarvoor. Hoogtepunt in de saushonger vormt de barbecue: 63 procent van de Nederlanders ziet saus als onlosmakelijk verbonden met de zomerse traditie. Satésaus (67 procent), knoflooksaus (59 procent), mayonaise (44 procent), barbecuesaus (41 procent) en cocktailsaus (31 procent) vormen de top vijf bij de BBQ. Toch is de barbecue niet de onbetwiste winnaar van het ‘sausmoment’. Die eer gaat naar het gourmetten, waarbij 66 procent van de Nederlanders voor sauzen kiest, voor elk gerecht een andere.

Specifieke sauzen

Marketing manager bij Heinz Benelux Belén Llamazares Carballo ziet dat Nederlanders steeds gevarieerder zijn gaan eten en dat heeft invloed op het sausgebruik. “Waar je voorheen alleen een boterham of misschien een tosti bij de lunch op tafel zag staan, zien we dat nu afgewisseld worden met salades, poke bowls, luxe broodjes, burgers, taco’s of burritos”, aldus Llamazares Carballo. Nederlanders gaan dan ook op zoek naar ‘steeds specifiekere sauzen om thuis culinair te experimenteren of de smaak van een gerecht te verrijken’, blijkt uit het onderzoek. Hoewel mayonaise en ketchup nog steeds de hitlijsten aanvoeren (mayo is op vier van de negen onderzochte momenten de populairste saus, ketchup wint bij de lunch) en mosterd, curry en chilisaus bij het borrelmoment leiden, spelen sausproducenten in op de vraag naar meer specifieke sauzen, die bij specifieke momenten of gerechten passen. Heinz zelf introduceerde bijvoorbeeld specifieke sauzen voor bij de burger, worstjes en kip.

Eigen twist

Een andere opvallende uitkomst: sauzen worden vaak ingezet om kinderen gemakkelijker te laten eten. En ook interessant: ondank de enorme variatie aan sauzen die er inmiddels verkrijgbaar is geeft 1 op de 5 Nederlanders zijn eigen twist aan de saus door er kruiden als knoflook, kerrie of peterselie aan toe te voegen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops