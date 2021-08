Online super Manaw biedt multicultureel assortiment

AMSTERDAM – Online supermarkt Manaw is sinds 25 augustus live en biedt een multicultureel assortiment aan. Dit bestaat uit een mix van producten uit allerlei wereldkeukens, maar ook het reguliere assortiment wat de consument kent vanuit zijn huidige supermarkt.

Manaw heeft een nauwkeurige selectie gedaan van Nederlandse en buitenlandse producten om een zo compleet mogelijk assortiment aan te bieden. Na een proefperiode van een aantal weken is Manaw er klaar voor om officieel van start te gaan. ''Ons DC ligt in het Westelijk havengebied in Amsterdam en heeft 6500m2 aan opslagruimte en 1000m2 kantoor. Er rijden 40 bezorgwagens rond in onze opvallende huiskleur fel lilapaars. In eerste instantie starten we in Amsterdam, Zaandam en omstreken, maar over vijf jaar zijn we landelijk. Die plannen zijn al uitgedacht”, Aldus Frank Jansen, directeur van Manaw.

De boodschappen worden, boven een bestelbedrag van vijftig euro, binnen 24 uur gratis thuisbezorgd in Amsterdam, Zaandam en omstreken.



Bron: Levensmiddelenkrant