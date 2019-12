Onlinesupermarkt is sleutel tot maatwerk voor kerstdis

Albert Heijn en Picnic zetten in op gemak en tijdswinst tijdens feestdagen

NIEUWVEEN - Online speelt een steeds grotere rol voor supermarkten in het bieden van service aan de consument. Die kan zich volledig laten ontzorgen dankzij een gepersonaliseerde service. Picnic: “We maken het assortiment samen met de klant.”

Albert Heijn zet dit jaar nog meer in op bezorging, door ook de twee zondagen voor Kerst zijn koeriers de weg op te sturen, 2.650 man om precies te zijn. Zowel Picnic als Albert Heijn ontzorgen de consument zo veel mogelijk met onlinemenu’s, boodschappenlijstjes en recepten.

Allerhande en ah.nl geven de consument de mogelijkheid naar eigen wens een kerstdiner samen te stellen en te bestellen. “Via Allerhande is Albert Heijn tijdens de feestdagen de grootste kookhulp en bron van inspiratie van Nederland”, zegt woordvoerder Pauline van den Brandhof. “In de app kiest de consument makkelijk en snel uit alle inspiratie, houdt het overzicht en vindt makkelijke producten en recepten terug. Hij voegt alles in één keer toe aan zijn winkelmandje, deelt zijn gepersonaliseerde kerstmenu met vrienden via mail, of print deze uit in de vorm van een menukaart die mooi op tafel kan staan.”

Speciale pagina’s

Waar de Kerst-Allerhande al lang een begrip is onder consumenten, lanceert Picnic dit jaar voor het eerst zijn eigen kerstmagazine. Het moet consumenten ‘helpen producten, recepten en inspiratie te vinden’. Category manager Claire Stam: “In dit magazine lichten wij speciale Picnic-kerstrecepten uit, makkelijk en moeilijk. We laten onze mooiste producten zien en geven verder tips en achtergrondinformatie. We zorgen ervoor dat deze producten en recepten goed terug te vinden zijn in de Picnic-app. Dat doen we met speciale pagina’s in de app, zoektermen en QR-codes. De recepten zijn met één druk op de knop toe te voegen aan je mandje voor thuisbezorging. Alles hangen we onder het overkoepelende thema, tijd voor de feestdagen. We bieden onze klanten gemak en tijd.”

Vegetarisch

Picnic kiest voor een aanpak waarbij het zo snel mogelijk reageert op de geuite wensen van de consument. “Het assortiment maken we samen met onze klanten”, legt Stam uit. “We hebben in de app een knop waar klanten kunnen aangeven welke producten ze missen. Dus als veel klanten vragen om meer vis op de gourmet, gaan wij dat meteen inkopen. Dat is absoluut de kracht van Picnic en haar assortiment. We zien dat gourmet, mooie stukken vlees, borrel en wijnen bijvoorbeeld heel belangrijk zijn tijdens deze dagen. Dit is dan ook zeker het focusassortiment van de maand december.”

Albert Heijn liet het gedrag van consumenten specifiek voor kerst onderzoeken. “Ruim de helft van de Nederlanders geeft kerstgerechten graag een eigen twist en zet moderne varianten van klassieke kerstgerechten op tafel door bijvoorbeeld te kiezen voor een vegetarisch alternatief”, zegt Van den Brandhof. “Ruim 33 procent van alle Nederlanders kookt met kerst een Albert Heijn-recept.”

Fractie

Hoewel online een groot aandeel levert in de verkoop van Albert Heijn, gaan de meeste producten nog steeds via de fysieke winkels de deur uit. De formule verwacht dat in de kerstweek zo’n 13 miljoen transacties in de winkels worden gedaan, terwijl de Zaanse formule zich inzet voor bezorging aan zo’n 175.000 klanten. “Albert Heijn bezorgt vanwege de kerstdrukte dit jaar ook op zondag 15 en 22 december”, zegt Van den Brandhof. “De bezorging is met 16 dagen langer achtereen actief, van 9 december tot en met dinsdag 24 december. Van 1 december tot aan kerstavond zijn deze distributiecentra en de Home Shop Centers zelfs bijna 600 uur aaneengesloten geopend.” Zo blijft kerst, offline en online, een drukke periode voor de verkoper. “Als je alle pallets die de interne distributiecentra in week 51 en 52 gebruiken op elkaar stapelt, vormt dit een stapel van 480 kilometer hoog. In afstand evenveel als de volledige Nederlandse kustlijn”, aldus Van den Brandhof.

Bron: Levensmiddelenkrant