‘Onze kant-en-klare cocktails voorzien echt in een behoefte’

ROTTERDAM - Een Cuba Libre, Mojito, Piña Colada of Baco, om zo uit de koelkast te pakken en mee te nemen naar het park. Merlijn van de Ven, sales director van Bacardi Nederland, weet precies waar hij de categorie ready to drink wil hebben. Het snelst groeiende segment in Nederland, Europa en de rest van de wereld verdient meer ruimte en meer aandacht in de supermarkt, vindt hij, en dat zal zich direct uitbetalen. “Zoals het er nu voor staat, laten we samen omzet liggen en dat is zonde.”

Met de snelheid van het licht hebben de segmenten ready to drink (RTD) en ready to serve (RTS) – samen ook wel ready to enjoy genoemd – Nederland, Europa en de wereld veroverd. Van de Ven heeft de cijfers om het te bewijzen: het gaat in ons land om een behoorlijke toename van 26 procent. Voor Bacardi zelf geldt dat de verkoop van de blikjes en flesjes met kant-en-klare cocktails met 42 procent gegroeid is in de afgelopen jaren. Cheers!



Goud

Een hele reeks gebeurtenissen heeft geleid tot deze overweldigende cijfers. Allereerst was daar de enorme populariteit van cocktails, die al aan een opmars bezig was. En toen kwam daar COVID-19 bij. Van de Ven: “Door de sluiting van de horeca zochten consumenten naar manieren om het thuis gezellig te maken. In plaats van een biertje of wijntje werd massaal gekozen voor cocktails, want die maken overal een feestje van. Daarbovenop kwam de hang naar convenience. Zelf mixen vinden veel mensen lastig, onze kant-en-klare cocktails voorzien dus echt in een behoefte. Het is natuurlijk ook wel heel makkelijk mee te nemen naar het park, een feestje of barbecue!”

Daarnaast heeft de opkomst van hard seltzer een rol gespeeld in de groei van on the go cocktails. “Hard seltzer is een trend die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten en waar veel grote producenten vol vertrouwen in zijn gestapt. Ook Bacardi, hoewel onze hard seltzers niet op de Nederlandse markt zijn uitgebracht. Deze trend heeft een niet te onderschatten lift aan het segment gegeven, onder meer door het in een ander daglicht te stellen. Hard seltzer is een fantastische toevoeging die veel aandacht heeft gekregen en ook door retailers is omarmd”, legt Van de Ven uit. Om te concluderen: “Alles wat wij en andere RTD-producenten aanraken is bijna goud waard.”



Lekker gemakkelijk

Een en al groei, en toch is het niet genoeg, meent Van de Ven. Er valt namelijk nog veel meer uit te halen. “Nederland is binnen Europa een van de grootste markten voor het segment ready to enjoy en we verwachten de komende jaren te blijven groeien, met 15 tot 20 procent per jaar. We werken daar ook hard aan. Zo blijven we innoveren, want we weten: met nieuwe producten en nieuwe smaken blijven we klanten naar de categorie trekken. Een mooi voorbeeld daarvan is de introductie van Bacardi limon & lemonade, een van onze succesvolste innovaties ooit. We hopen dat te evenaren met onze volgende lancering. Rond Pasen komen we met Piña Colada in blik. Een echte klassieker om de lente mee in te luiden!”, zegt Van de Ven. Hij vervolgt: “Cocktails, ook de kant-enklare, zijn niet meer weg te denken – en dat geldt ook voor de alcoholvrije varianten. Hoe kunnen we deze categorie nu samen omarmen en het podium geven dat zij verdient?” Van de Ven heeft daar zelf al een aardig idee van. Op dit moment vinden consumenten de kant-enklare cocktails vaak aan de rand van het wijnschap, maar Van de Ven trekt graag een parallel met de categorie flavoured beers.

Sterker: het lijkt hem wel wat om de RTD’s bij het speciaalbier te plaatsen, zoals bij sommige retailers nu al getest wordt. Vooral flavoured beers als Corona en Desperado hebben eenzelfde sfeer, gebruiksmomenten en associaties als de ready to enjoy-cocktails van Bacardi en haar concurrenten, meent Van de Ven. En het RTD-schap groeit uit zijn jasje, dus het zou wat hem betreft ook ruimer mogen worden. Het perfecte plaatje? Omdat RTD een echte impulscategorie is, ziet hij het allerliefst daarnaast meerdere touchpoints in de winkel, en dan vooral gekoelde. Inderdaad, lekker gemakkelijk.



Brede doelgroep

Toch moeten we niet denken dat liefhebbers van kant-en-klare cocktails uitsluitend bestaan uit jonge twintigers die van strand naar feest rennen en in de haast een gekoelde cocktail of wat uit het supermarktschap grissen. Daar is niets mis mee – integendeel! – maar de fun, het gemak, de smaak en de kwaliteit van bijvoorbeeld een Bacardi Roasted Pineapple Rum Punch of Bacardi limon & lemonade spreken tot de verbeelding van veel meer mensen.

“Evenementen waar vooral jongeren op afkomen, spelen weliswaar een belangrijke rol in de toegenomen populariteit van cocktails, daar ontstaan immers de trends. Maar wij weten uit eigen onderzoek dat onze RTD’s ook veel thuis op de bank worden gedronken, door een hele diverse groep mensen”, zegt Van de Ven tot slot.

