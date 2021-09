Ook DekaMarkt start ombouw 19 Deen-winkels

VELSEN-NOORD – DekaMarkt opent vanaf deze week de negentien overgenomen Deen-winkels. De eerste twee winkels onder de formulenaam DekaMarkt openen zaterdag 18 september aan de Clomp in Zeist en aan de Molenzicht in Waarland.

De ombouw van de overige zeventien Deen-winkels naar DekaMarkt-filialen vindt de komende weken plaats. Ralf Simons zegt hierover namens de directie van DekaMarkt: “Deen sluit erg goed aan bij onze identiteit. Er zijn veel overeenkomsten zoals een sterke focus op gezonde versproducten, die we zoveel mogelijk inkopen bij lokale producenten, en de manier waarop we onze klanten en medewerkers centraal stellen. We verwachten dan ook een naadloze transitie voor de huidige Deen-klanten.”

Het vertrouwde van D’een

Over de openingscampagne van de negentien winkels geeft Marco Maatman, verantwoordelijk voor Merk & Formule, het volgende aan: “Nieuw, maar toch lekker vertrouwd. Zo voelt het als klanten straks de nieuwe DekaMarkt instappen. Want ook al ziet het er anders uit, er is ook veel hetzelfde gebleven. Sommige dingen moet je niet willen veranderen, omdat ze eigenlijk onvervangbaar zijn. Zo zien klanten nog altijd dezelfde bekende gezichten en kan men rekenen op persoonlijke aandacht. Ook komen klanten een heleboel producten tegen uit de Deen-supermarkt die zo vertrouwd voor hen waren. Bijvoorbeeld de favoriete verse maaltijden uit eigen keuken, het verse vis-assortiment en natuurlijk bloemen. Ook de diverse assortimentshelden vinden de klanten terug. Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk de knoflooksaus, maar ook de grillworst en de kibbeling zijn terug te vinden in de winkel en horen bij dit vertrouwde winkelbeeld. En dat alles verrijken we vanuit DekaMarkt onder meer met kwaliteitsvlees uit eigen slagerij, supervers brood uit eigen bakkerij en een uitgebreide versafdeling. Kortom, het vertrouwde van D’een en al het voordeel van de ander.”

Ombouw

Iedere winkel is tijdens de ombouw slechts een beperkt aantal dagen gesloten. Tevens neemt DekaMarkt het volgende van Deen over: het distributiecentrum in Beverwijk en de warme keuken voor de maaltijdproductie in Hoorn, alsook alle medewerkers die in dienst zijn op die plekken, en bij alle filialen.

Bron: Levensmiddelenkrant