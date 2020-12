Ook Grolsch komt met hard seltzer: Viper

ENSCHEDE – De Asahi Group Holdings – waar Koninklijke Grolsch onderdeel van is – bevestigt met deze introductie zijn ambitie om marktleider te worden. Het drankje met de naam ‘Viper’ moet vanaf maart 2021 de Nederlandse markt gaan veroveren. Als eerste hard seltzer op de Nederlandse markt is Viper daarom verkrijgbaar in blik én in fles.

Viper Hard Seltzer is een heldere, licht alcoholische drank, gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Het bestaat uit bruiswater, alcohol en een fruitsmaak en richt zich vooral op degenen die graag genieten van een alcoholisch drankje maar ook voorzichtig zijn met het consumeren van kunstmatige ingrediënten, suiker of veel calorieën. Viper is een gebrouwen hard seltzer, beschikbaar in de smaken lime en cranberry. Het drankje gaat gelanceerd worden in meerdere landen in Europa en wordt op een natuurlijke manier gebrouwen in de bekende Pilsen brouwerij in Tsjechië.

“Hard seltzer is al een tijd enorm populair in Amerika en heeft inmiddels ook de overstap gemaakt naar Europa”, vertelt Yara Pelzer, brand manager Viper Nederland. “Wij willen graag aansluiten op deze trend. Viper smaakt verfrissend als een sprankelend water met een vleugje limoen- of cranberrysmaak, maar heeft een verrassende ‘bite’ vanwege de aanwezigheid van 4 procent alcohol. Speciaal voor een generatie die bewust wil genieten”

Naast blik kiest Viper er dus voor om het product ook in fles aan te bieden. Een bewuste keuze volgens Pelzer. “Dit drankje leent zich namelijk uitstekend voor horeca en retail, waarin de Nederlandse consument relatief vaak uit een glazen flesje consumeert in plaats van een blik. Een sterke positie voor Viper, want er zijn geen grote andere aanbieders met een hard seltzer in fles.” Consumenten kunnen Viper voor het eerst proeven in Nederlandse horeca en supermarkten vanaf maart 2021 en zal door middel van een groot opgezette campagne onder de aandacht gebracht worden.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops