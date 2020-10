Ook Heineken gaat reorganiseren

AMSTERDAM – Zo’n 20 procent van de personeelskosten gaat bij het bierconcern Heineken worden bespaard. Dat betekent dat op ten duur honderden banen kunnen verdwijnen bij het hoofdkantoor in Amsterdam.

Een besparing van een vijfde van de totale personeelskosten zou grote gevolgen kunnen hebben voor de bierbrouwer, waar wereldwijd 85.000 werknemers in dienst zijn. De reorganisatie zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden, om de belofte om door corona in 2020 geen banen te schrappen na te komen.

Groei in supermarkt

De verkoop van Heinekenbier is wel enigszins gestegen in de supermarkt. In het afgelopen kwartaal werd er wereldwijd 7,1 procent meer verkocht. Een woordvoerder vertelt aan de Telegraaf: “Een echte wereldwijde trend van bierconsumptie tijdens corona is niet te geven, behalve dat er door de sluiting van horeca een groei is van bierverkoop in de supermarkt.” In Nederland werd er vooral meer Affligem, een speciaalbiermerk van Heineken, in de supermarkt verkocht.

De supermarktgroei deed echter weinig voor de bierbrouwer. Wereldwijd daalde de verkoop in het in de eerste negen maanden van 2020 met 165,4 miljoen hectoliter, 8 procent minder dan in dezelfde periode het jaar ervoor. De winst van de eerste negen maanden dit jaar, 369 miljoen euro, is daarmee ook een schijntje vergelijken met 2019, toen dit 1,7 miljard euro bedroeg.

Recessie

Heineken ceo Dolf van den Brink laat zich daarom ook somber uit over de rest van het jaar: “De situatie blijft erg onzeker door aanhoudende uitbraken van COVID-19 en de toenemende druk van een opkomende recessie. Dat kan op veel van onze markten een betekenisvolle impact hebben.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops