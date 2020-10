Opnieuw Fairtrade Week bij Coop

VELP – Maandag 26 oktober start de Fairtrade Week bij Coop Supermarkten. Klanten profiteren van 25 procent korting op het complete Fairtrade assortiment en voor elk Fairtrade product dat verkocht wordt in deze week, doneert de supermarktorganisatie tien cent aan Thaise boeren die de ingrediënten voor de curry's van Fairtrade Original verbouwen.

Coop werkt met Fairtrade Original samen voor eerlijke handel. De supermarktorganisatie wil met de samenwerking impact maken door fairtrade extra aandacht te geven en te stimuleren. “Als het om fair gaat, gaan we bij Coop verder”, merkt Gerard Koning, commercieel directeur bij Coop. “Tijdens de Fairtrade Week laten we zien hoe we samen hett verschil maken. Fairtrade Original werkt met een groep kleinschalige kruidenboeren in het Noordoosten van Thailand: de Sisaket Fairtrade Farmer Group. Bij deze boeren begint de smaak van de Thaise groene, gele en rode currypasta’s in onze schappen.”

René Bakker, algemeen directeur bij Fairtrade Original zegt blij te zijn dat de samenwerking met Coop er nu voor het tweede jaar op rij is. “Om eerlijk eten en drinken bereikbaar te maken voor iedereen, bouwt Fairtrade Original eerlijke handelsketens waarbij we altijd langetermijnrelaties aangaan met de boerencoöperaties en verwerkers. Alleen op die manier is het mogelijk om duurzame impact te maken bij onze lokale partners. De duurzame samenwerking met Coop sluit hier naadloos op aan.”

Bron: Levensmiddelenkrant