Opnieuw tegenslag voor Flink

AMSTERDAM – Flitsbezorger Flink moet van de rechter ook in Amsterdam een darkstore sluiten. Ook bij deze uitspraak besliste de rechtbank dat in het pand geen detailhandel wordt bedreven, zoals het bestemmingsplan voorschrijft. De zaak moet van de rechter uiterlijk donderdag 13 oktober dicht. Vorige week besloot de Raad van State dat het bedrijf een vestiging in Utrecht niet mag heropenen.

In juli legde de gemeente Amsterdam een last onder dwangsom op wegens het niet voldoen aan het bestemmingsplan. Flink had bezwaar tegen het besluit van de gemeente aangetekend. De rechter gaf de gemeente vorige week gelijk. Flink is van mening dat haar activiteiten onder detailhandel vallen. De rechter oordeelde dat het overgrote deel van de activiteiten in het pand van Flink daar niet onder vallen.

In de gemeenteraad van Amsterdam wordt binnenkort een Voorbereidingsbesluit besproken om flitsbezorging alleen vanaf bedrijventerreinen toe te staan. Volgens de rechter is er hierdoor geen zicht op legalisering van darkstores in woonwijken en is sluiting gerechtvaardigd. Ook de overlast die omwonenden ervaren van de activiteiten spelen mee in de beslissing.

Bron: Levensmiddelenkrant