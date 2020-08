Oprichter Muller: Picnic speelt in op gemak

LONDEN - Adviesbedrijf PricewaterhouseCoopers (PwC) noemt Picnic als voorbeeld van een bedrijf dat direct inhaakt op de nieuwe behoeften van consumenten. Met de Global Consumer Insights Survey 2020 heeft PwC onderzocht hoe consumentengedrag als gevolg van de coronapandemie is veranderd. Vooral servicegemak en duurzame producten vallen in de smaak.

De coronacrisis heeft mensen massaal naar binnen gedwongen en een trend doen accelereren waarvan experts al jaren voorspellen dat het de toekomst is: boodschappen doen via internet. Voor de pandemie groeide de markt voor online bestellen al, ook eten werd steeds meer langs de digitale weg besteld. Toen het virus Nederland bereikte, versnelde die groei echter enorm.

Mede-oprichter van Picnic Michiel Muller: “Wij zagen een enorme knik in onze cijfers, een toename in het aantal bestellingen die we in het begin nauwelijks aankonden. Hele families zaten thuis, dus ouders en kinderen hadden opeens ook midden op de dag thuis meer eten nodig. Dit zagen we terug in het aantal bestellingen per klant en de gemiddelde waarde van bestellingen, beide stegen flink. Veel mensen dachten: laat ik dat online boodschappen doen eens proberen. Toen ze het gemak van onze service ervaarden, bleven ze ook bestellen.”

Cadeau

Volgens Muller zit de kracht van Picnic in de goede servicecombinatie van enerzijds de persoonlijke klantvriendelijkheid van de medewerkers en anderzijds het gemak van de digitale tools. “Mensen waarderen het dat hun boodschappen aan de deur worden geleverd. Vers, op tijd en binnen een paar minuten geregeld. De bezorging voelt voor onze klanten en personeel als het krijgen, respectievelijk geven van een cadeau. De positieve reacties van onze klanten koppelen we ook weer terug naar onze mensen. We willen de medewerkers betrekken in de voortgang van Picnic, een stukje transparantie en het verhoogt de betrokkenheid van ons personeel. Om klanten ook te betrekken bij ons bedrijf vragen wij ze om suggesties te geven. Welke lokale producten zien zij graag terug in het assortiment? Op deze manier hebben we ons aanbod al met meer dan duizend lokale en vaak ook biologische producten kunnen uitbreiden. Samen met onze klanten en medewerkers willen we Picnic zo verder laten groeien.”

