Oscar Meuffels nieuwste aanwinst voor Royal A-ware

LOPIK – Oscar Meuffels is op 1 februari gestart als director public affairs & corporate social responsibility (CSR) bij Royal A-ware. In deze rol houdt hij zich bezig met de externe belangenbehartiging van Royal A-ware en het verder uitbouwen van een concreet en onderscheidend CSR-beleid.

Meuffels was meer dan vier jaar algemeen directeur bij de Nederlandse Zuivel Organisatie en dus geen onbekende in de zuivelindustrie. “De laatste jaren hebben we als organisatie een sterke ontwikkeling doorgemaakt. We opereren in een zeer dynamisch markt, zowel in Nederland als internationaal. De zuivelsector is volop in beweging en we willen met de verschillende belangen rekening houden. Meuffels is met zijn kennis en ervaring een goede aanvulling van ons team”, aldus Jan Anker, ceo Royal A-ware.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops