Oud-bestuurder Albert Heijn in Jumbo-top

VEGHEL - Cees van Vliet, oud-bestuurder van Albert Heijn, is sinds maandag 6 januari operationeel directeur bij branche-genoot Jumbo. Met het creëren van die nieuwe functie wil Jumbo 'op een gezonde manier verder groeien' en een duidelijke splitsing bewerkstelligen tussen 'strategie en beleid enerzijds en operationele operatie anderzijds.'

Cees van Vliet bekleedde sinds 1994 verschillende commerciële en operationele functies bij Albert Heijn en was tot 1 juli 2019 directeur winkels en distributie. “Cees is een retailman in hart en nieren die veel ervaring meebrengt,” zegt Jumbo-ceo Frits van Eerd. “Zijn kennis en capaciteiten zijn een ideale aanvulling op de slagkracht van onze Raad van Bestuur. Cees gaat vooral fungeren als bruggenhoofd tussen de strategische ontwikkeling van ons familiebedrijf en de dagelijkse uitvoering in de winkels. Zo zorgen we ervoor dat de ontmoeting met onze miljoenen klanten, zowel fysiek als digitaal, volledig onze aandacht houdt. Ik heb er alle vertrouwen in dat Cees hier een extra kwaliteitsimpuls aan zal geven.”

Topstructuur

Met de komst van Van Vliet verandert 'de topstructuur' bij Jumbo en bestaat de raad van bestuur van de Jumbo Groep uit vier personen:

Frits van Eerd blijft als Chief Executive Officer (ceo) eindverantwoordelijk voor Jumbo en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de strategische richting en ontwikkeling.





Colette Cloosterman-van Eerd is als Chief Customer Officer (cco) verantwoordelijk voor de merk- en formule strategie van zowel Jumbo als La Place en richt zich vooral op het realiseren van de leukste boodschap voor de klant.





Ton van Veen blijft als Chief Financial Officer (cfo) verantwoordelijk voor Finance, Technology & Data, Franchise & Real Estate, Human Resources, Corporate Affairs en Fusies & Overnames.





Cees van Vliet zal zich in zijn rol als coo richten op het uitvoeren en optimaliseren van de winkeloperaties in Nederland en België, Buying & Merchandising en Supply Chain.

Daarnaast wil Jumbo verdere aanpassingen doorvoeren in het hoofdkantoor in Veghel. Van Eerd: “Juist in een tijd waarin we erg hard groeien, moeten we zorgen voor een solide basis voor de toekomst. We willen een ondernemende, klantgerichte, slagvaardige organisatie blijven met zo min mogelijk complexiteit en bureaucratie.”

Bron: Levensmiddelenkrant