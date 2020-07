‘Overname door Ahold vooral goed voor Hema’

ING-sector banker Dirk Mulder ziet eventueel bod Ahold Delhaize als defensieve zet

AMSTERDAM – Een overname door een retailorganisatie als Ahold Delhaize zou goed zijn voor Hema, maar andersom zou het voor de koper minder toegevoegde waarde hebben. Dat zegt ING-sector banker Dirk Mulder. “Ahold heeft zijn non-food al geregeld. Vers is de toekomst.”

Mulder volgt de ontwikkelingen rondom Hema op de voet en sprak na de exit van Marcel Boekhoorn al verwachtingen uit over Jumbo als mogelijke nieuwe eigenaar. Jumbo heeft intussen laten weten niet geïnteresseerd te zijn. Ahold Delhaize Delhaize lijkt daar alleen niet zo zeker van te zijn. Via het Financieele Dagblad is naar buiten gekomen dat de holding serieuze interesse heeft in Hema, iets wat volgens de ING-econoom positief kan zijn voor het warenhuis. Ook vindt hij de reactie van Ahold Delhaize logisch.

Mulder: “Ton van Veen geeft aan dat Jumbo een andere focus heeft op het moment. Als ik Albert Heijn was, zou ik ook in het ontstane gat springen. De vraag is alleen wat Ahold Delhaize er verder mee opschiet. Hema is in principe een gezond bedrijf. Als de schulden weg zijn kun je gaan bouwen. Hema zou dan samen kunnen werken met AH To Go. Ik vraag me alleen af of samenwerken even interessant is voor Ahold Delhaize als voor Hema. Hema.nl kan goed gebruik maken van de expertise achter Bol.com. De e-commerce van Ahold Delhaize zou Hema.nl een boost kunnen geven. Om al deze redenen zou het goed zijn voor Hema als een bedrijf met een retailachtergrond de overname doet. Albert Heijn heeft daarentegen zijn non-food al geregeld.”

Wat zou een overname van Ahold Delhaize betekenen voor de huidige samenwerking tussen Jumbo en Hema?

“Een levensgroot probleem. Voor Jumbo zou Ahold Delhaize als eigenaar niet prettig zijn. Dan zou de samenwerking waarschijnlijk stoppen. Ik zie een zet van Ahold Delhaize daarom als defensief: de voordelen zijn minder, maar nog meer groei en bereik van Jumbo zou je ook als een bedreiging kunnen zien. Interessant dat Ahold Delhaize blijkbaar toch angstig is. Jumbo is ze eerder voor geweest in een samenwerking met Hema. Ahold Delhaize ziet Jumbo als bedreiging.”

Verwacht je een tegenreactie van Jumbo?

“Jumbo eet momenteel van heel veel borden tegelijk. De groei is explosief geweest en daar kun je bewondering voor hebben. Supermarktformules, e-commerce, Jumbo City winkels, La Place implementeren en activiteiten in België: het is veel binnen korte tijd. Nu moet het bedrijf zorgen voor consolidatie in de vorm van een backoffice die gezond meegroeit. Het is de vraag of verder groeien met Hema daarin helpt.”

Zou de non-food van Hema niet ook een waardevolle toevoeging zijn aan het assortiment van Albert Heijn?

“Zowel Ahold Delhaize als Jumbo hadden al non-food en bijbehorende afspraken met leveranciers. Bovendien wordt deze categorie er door dit soort supermarkten beetje bij gedaan. In het verleden hadden grote supermarkten een enorme focus op non-food, maar dat is minder geworden toen bleek dat het een heel anders spel is dan supermarktretail. Er zijn veel non-food retailers die dit spelletje beter kunnen spelen. Naar de toekomst toe is het meer van belang te investeren in beleving op gebeid van vers. Retail verschuift richting horeca. Daar is ruimte voor nodig. E-commerce groeit en fysieke winkels hebben het hoogtepunt op gebied van schaalgrootte wel bereikt. Ze zullen eerder afschalen naar een soort versmarkt. Ik kan de grootste boodschappen best online bestellen en naar de winkel voor versproducten. Vers, kant-en-klaar en producten met een hoge omloop worden belangrijker voor de supermarkt. Daarom zie ik, ondanks de verservaring van Hema, geen goede synergie tussen Albert Heijn en Hema.”

Zouden Hema-winkels dan geen andere waardevolle functie kunnen vervullen, bijvoorbeeld als pick-up-points voor Bol.com en ah.nl?

“Ja dat zie ik helemaal zitten. Door de groei van e-commerce laait ook de discussie weer op over het effect van e-commerce op ons milieu. Los van de vraag of dat terecht is, zou het afhalen van bestellingen op Hema locatie – in plaats van bezorging – kunnen helpen bij een duurzamer imago. De trend van ‘pick-up in store’ zie je nu dan ook enorm toenemen. Het geeft de consument ene gevoel van flexibiliteit en hij/zij kan zelf kiezen wat het beste past. Voor de Hema-locaties een voordeel dat het voor extra traffic zorgt.”

In hoeverre kan Jumbo profiteren van de bestaande samenwerking met Hema en de persoonlijke band van de bedrijfstop?

“Uiteindelijk beslissen de huidige eigenaren. Een groot deel daarvan komt uit Engeland en heeft helemaal geen affiniteit met de Nederlandse markt. Ze hebben een hele slimme constructie gemaakt en in het verleden onder de nominale waarde obligaties gekocht. Ondanks dat er nu schulden zijn weggestreept kunnen ze een leuke winst binnenhalen. Hema gaat daarom naar de hoogste bieder. De eigenaren zijn gebaat bij een biedingsstrijd. De vraag is wie bereid is het verst te gaan. Retailpartijen hebben het voordeel dat ze echt wat van Hema kunnen maken, want ze kunnen synergie creëren voor de toekomst. Daarom ziet Michiel Witteveen van Blokker zichzelf ook als goede kandidaat. Het schijnt dat zich nu ook weer private equity fondsen hebben gemeld. Als die een verdienmodel zien, zullen ze bieden. Warme contacten wegen niet op tegen het hoogste bod.”

Betekent nog een keer in handen van een partij als Lion Capital komen het einde van Hema?

“Dat is het gevaar. Het klinkt heel mooi dat een deel van de schulden wegvalt, maar wat is de vervolgstap? Een private equilty fonds zou opnieuw waar mogelijk de kosten drukken bij Hema en het met korte termijnwinst doorverkopen. Voor de huidige eigenaren maakt het verder niet uit wie de koper is en wat die met Hema gaat doen. Ze moeten Hema binnen enkele maanden doorverkopen, omdat ze anders verplicht een jaar moeten wachten. Zoals eerder gezegd, gaat het hen om de hoogste opbrengst. Dat is nu eenmaal het resultaat van het Angelsaksische model dat we hebben.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops