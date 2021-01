Pakketkluisbezorger naar Nederlandse beurs

AMSTERDAM – Inpost, een Pools pakketkluisjesbedrijf, is gisteren naar de Nederlandse beurs gegaan. Het bedrijf, dat pakketkluizen levert bij supermarkten, parkeerplaatsen en benzinestations, wil daarmee in verschillende Europese landen uitbreiden.

InPost bezorgt pakketjes naar kluisjesmachine, die zij zelf ontwikkelen. Bezorgers kunnen snel op deze ene locatie alle pakketjes uit de regio in de kluizen stoppen. Dat scheelt tijd én is beter voor het milieu, stelt het bedrijf. Consumenten kunnen op een door hun gewenste tijd vervolgens zelf hun pakketje ophalen en de kluis openen met een toegestuurde code.

In Polen zijn 10.000 machines te vinden en is Inpost razend populair. Topman van het bedrijf, Rafal Brzoska, vertelt hierover tegen ANP: “We zien dat klanten minder kopen bij winkels die niet van onze bezorgoptie gebruik maken”.

Beursgang

In het afgelopen jaar verdubbelde de omzet in de eerste negen maanden. Inmiddels zijn ook in het Verenigd Koninkrijk 1.000 kluisjesapparaten te vinden en wil het bedrijf met de beursgang verder investeren in uitbreiding in Frankrijk, Spanje en Italië. In Nederland komt het concept vooralsnog niet van de grond. Wel meent Brzoska: “Als vastgoedeigenaren of andere winkelbedrijven ons benaderen voor een samenwerking, sta ik daar zeker voor open”, aldus het ANP.

Bron: ANP