P&G versnelt acties tegen klimaatverandering

CINCINNATI – Procter & Gamble kondigt een uitgebreid plan aan waarmee het bedrijf haar activiteiten op het gebied van klimaatverandering wil versnellen. Daarnaast heeft de producent een nieuwe ambitie geformuleerd om tegen 2040 een Net Zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken voor de gehele keten. Er zijn tussentijdse doelstellingen opgesteld voor 2030, om dit decennium al vooruitgang te boeken.

Volgens P&G wil de meerderheid van de consumenten wereldwijd dat de merken die ze kopen hen helpen om een milieubewustere levensstijl te leiden.

Urgent en complex

“We zullen de inventiviteit van P&G volledig inzetten om tot nieuwe oplossingen te komen tegen klimaatverandering”, aldus David S. Taylor, Chairman, P&G President en ceo. “De taak die voor ons ligt is urgent, complex en overstijgt individuele bedrijven en landen. Bij P&G pakken we deze uitdaging aan door onze voetafdruk te verkleinen en onze schaalgrootte te benutten, waardoor we unieke samenwerkingen binnen onze waardeketen kunnen bevorderen.”

Emissies terugdringen

De multinational begon tien jaar geleden met inspanningen op het gebied van klimaat. Met het Net Zero plan richten ze zich in eerste instantie op het terugdringen van emissies in de operatie en toeleveringsketen, van grondstof tot retailer. Voor de emissies die niet kunnen worden geëlimineerd, worden technische oplossingen ingezet die CO2 verwijderen en opslaan.

2030-doelstellingen

Om het pad naar Net Zero te versnellen zijn dit de 2030 doelstellingen: het verminderen van de uitstoot van onze gehele operatie met 50 procent en het verminderen van de uitstoot van onze toeleveringsketen met 40 procent. "Hoewel niemand alle antwoorden heeft over hoe we een Net Zero-toekomst kunnen bereiken, houdt onzekerheid ons niet tegen," zegt Virginie Helias, P&G chief sustainability officer. “Om onze doelen te bereiken, zullen we zowel gebruikmaken van bestaande oplossingen als op zoek gaan naar innovatieve, nieuwe oplossingen die nu nog niet op de markt zijn.

