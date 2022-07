P&G: “We blijven ons richten op duurzame groei”

GOUDEN PARTNER 2022, Categorieën: Persoonlijke verzorging en Was-& reinigingsmiddelen Criteria: Succes van producten en innovaties & Rendementsbijdrage, Meedenken op niveau assortimentsgroep Winnaar: Procter & Gamble

ROTTERDAM - Maar liefst drie Gouden Partners in twee categorieën worden bij Procter & Gamble afgeleverd. Harm-Jan Mens, die commercieel directeur en country leader Nederland is bij de multinational, weet wel waar ze dat aan verdiend hebben: “Onze sterke innovaties werden omarmd door onze retailpartners, waardoor we gezamenlijk sterke resultaten konden neerzetten.”

Hoera, drie Gouden Partners gewonnen! Waarom hebben category managers en supermarktondernemers voor jullie gekozen, denk je?

“We zijn enorm trots op deze winst! Het is een prachtige erkenning van onze retailpartners voor de groei en het harde werk van ons Nederlandse team. We hebben de afgelopen jaren sterke innovaties mogen toevoegen aan ons premiumsegment. Deze werden omarmd door onze retailpartners, waardoor we gezamenlijk sterke categorieresultaten konden neerzetten.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“De uitdagingen van de coronacrisis hebben bijgedragen aan een intensievere samenwerking met onze klanten. Duidelijke en open communicatie, maar ook snelheid en flexibiliteit waren nog belangrijker in deze periode om te kunnen inspelen op de snel veranderende omstandigheden. Daarnaast blijven we nieuwe consumenteninzichten genereren op basis van trends, die we vervolgens doorvertalen naar de formule-uitgangspunten van de klant. Ook denken we mee op verschillende strategische onderwerpen, zoals de toekomst van winkelformats in de omnichannelwereld.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“Door de consument een onweerstaanbare productervaring te willen bieden, relevante innovaties te brengen en deze uitgebreid te ondersteunen, zowel op de winkelvloer als in de media, blijven we de consument aantrekken. We zijn de grootste adverteerder in onze categorieën en we blijven ook in moeilijkere tijden bewust investeren in het lanceren van innovaties voor de consument en het bouwen van onze merken.”

Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie?

“We zien dat de groei binnen onze kerncategorieën voornamelijk wordt gedreven door categorietransformatie. Innovatie en het premiumsegment zijn pijlers die bewezen hebben bij te dragen aan deze categorietransformatie – en daarmee aan duurzame groei. Hier leggen we onze focus dan ook op. We ondersteunen onze innovaties en merken vervolgens met grote media-investe-ringen. Daarnaast investeren we in en innoveren we op de winkelvloer door het implementeren van vernieuwende schap- en categorieoplossingen en -transformaties. Dit alles in nauwe samenwerking met onze retailpartners.”

Waar leggen jullie de focus op in de komende twee jaar?

“We kijken met vertrouwen naar de toekomst en blijven ons richten op duurzame groei. We zijn trots op de versterkte basis en samenwerking met onze retailpartners en gebruiken dit nu om weer verder te bouwen de komende jaren. Daarnaast hebben we een sterke pijplijn aan mooie innovaties klaarstaan voor de komende jaren en staat ons hele team klaar om de groei van categorieën verder te accelereren.”

“Procter & Gamble brengt producten van hoge kwaliteit, waarin innovatie en klantbehoeften goed worden meegenomen. Dit inspelen op de klantbehoeften waarderen wij zeer.”

Laura Geerts-Klerx

category manager Spar