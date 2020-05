Pandriks investeert in bakkerij met automatisch vrieshuis

MEPPEL – De bakkerij van Pandriks in Meppel wordt de komende maanden verbouwd tot een volledig geautomatiseerd vrieshuis. De toenemende populariteit van Pandriks brood, te vinden bij nationale en internationale supermarktketens als ook bij out-of-homeklanten, vraagt al enige tijd om een hogere productiecapaciteit.

Ceo Peter van den Berg: “Ons concept is ontwikkeld vanuit de gedachte dat brood weer net zo lekker moet zijn als vroeger. De totale bereidingstijd, van het maken van deeg totdat het brood uit de steenoven komt is bij ons 30 uur, terwijl dit proces bij andere bakkerijen vaak zo’n 2 tot 3 uur in beslag neemt.”

Duurzaamheid

Pandriks heeft in de Duitse plaats Fulda ook een hypermoderne bakkerij onder de naam Bio Breadness. In deze bakkerij worden uitsluitend biologische bake off producten geproduceerd. Ondanks de grote capaciteit van de bakkerijen in Meppel en Fulda heeft Pandriks besloten haar locatie in Meppel uit te breiden. Van den Berg: “We bouwen circa 13.000 m2 productieruimte, waarin we naar verwachting de meest moderne en duurzaamste brood bake off lijn van Europa en wellicht van de wereld gaan plaatsen. Om de interne logistiek te optimaliseren en daarmee de duurzaamheid te verhogen, bouwen we een vol automatisch vrieshuis met 12.000 palletplaatsen. En met het plaatsen van 14.000 zonnepanelen en een elektrische oven werken we volop aan de duurzaamheidsagenda.”

Zuurstofarm

Naast de brood bake off lijn investeert Pandriks ook verder in zuurstofarme consumentenverpakkingen. Peter: “We zien dat er in dit segment grote vraag is naar kwalitatieve producten. Ook hier bieden we hoofdzakelijk biologische producten aan: onder ons eigen merk SlooOW en onder de eigen merken van de supermarktketens.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops