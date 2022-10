Pannenkoeken van haverdrank

SLIEDRECHT – Foodproducent Cérélia brengt koelverse pannenkoeken zonder koemelk op de markt. De pancakes die met de nieuwe merknaam OaYeah! in de schappen komt te liggen zijn gemaakt met haverdrank. Door de koemelk te vervangen verlaagt de fabrikant de CO2e-voetafdruk van het product.

Cérélia produceert de haverdrank zelf. Walter Kluit, CEO van Cérélia: “Ik ben enorm trots dat we onze eigen haverdrank hebben ontwikkeld. Dankzij het natuurlijke zoetje van de haver is er veel minder suiker nodig om lekkere pancakes te maken. Door de haverdrank in huis te maken werd het maakproces nog duurzamer. Geen onnodige ingrediënten, geen transport van ingekochte haverdrank en geen afval van verpakkingsmateriaal.”

Vegan

Het is de fabrikant nog niet gelukt om de pannenkoeken volledig vegan te maken. Er zit volgens Kluit al veel minder ei in maar is het nog niet gelukt een vegan recept te ontwikkelen zonder ei dat net zo lekker smaakt.

Bron: Levensmiddelenkrant