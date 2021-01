Partnerbedrijf Jan Zandbergen maakt vliegende start in het VK

OSS – Het Braziliaanse foodtech-bedrijf Future Farm – dat samenwerkt met de Future Food Group, onderdeel van de Jan Zandbergen Group – maakt vliegende start. De verkoopcijfers van de plantaardige vleesproducent tijdens Veganuary – traditioneel de belangrijkste maand van het jaar voor plantaardige vleesproducenten – overtreffen de verwachtingen.

Future Farm, dat in Brazilië al marktleider is, kent een snelle groei. In samenwerking met de Future Food Group, de exclusieve leverancier van Future Farm in de EU en het VK en onderdeel van de Jan Zandbergen Group, is Future Farm begin vorig jaar ook naar Nederland gekomen. Het huidige succes dat ze in het Vereningd Koninkrijk hebben, getuigt van een vruchtbare samenwerking en biedt goede hoop voor de geplande Europese uitrol.

Vanaf januari is het assortiment vleesvervangers van Future Farm verkrijgbaar bij Sainsbury’s en daardoor in heel Vereningd Koninkrijk beschikbaar. Producten als de Future Burger, Future Meatball, Future Sausage en Future Mince hebben dezelfde textuur, sappigheid en vleessmaak als vlees, maar zijn volledig plantaardig en ook glutenvrij. Door plantaardige vleesvervangers te produceren, draagt Future Farm bij aan het verminderen van CO2 uitstoot en onnodig dierenleed.

Nederlandse samenwerking

Laurens Zandbergen, marketing manager van Future Food Group, en partner van Future Farm om de Europese en Britse markt te betreden: “De visie die wij met Future Food Group hebben, is om ‘proteïnerijk voedsel van de toekomst’ te creëren. We zijn een partnerschap aangegaan met Future Farm, dat net als wij een innovatieve voedselproducent is met kwaliteit en duurzaamheid als kernwaarden. We zijn er trots op dat het populairste plantaardige merk van Brazilië dankzij onze inspanning nu ook in het Verenigd Koninkrijk is geïntroduceerd."

Marcos Leta, oprichter van Future Farm vult Zandbergen aan; “We zochten een partner met een vergelijkbaar innovatief DNA om ons te helpen onze visie in Europa uit te dragen en Future Food Group heeft bewezen dat zij de juiste partij hiervoor is. Ons merk wint terrein en we kijken ernaar uit om samen meer markten te veroveren. "

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops