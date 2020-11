Partnerschap Action en SOS Kinderdorpen verlengt

ZWAAGDIJK - Action gaat ook de komende drie jaar 1.500 Aziatische kinderen sponsoren. Per 1 januari 2021 verlengen ze het partnerschap met kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorpen.

Commercieel directeur Hajir Hajji geeft aan dat de samenwerking nu belangrijker is dan ooit: “Het zijn uitdagende tijden. We moeten alles op alles zetten om de zorg voor de kinderen in onze projecten te waarborgen. Ik ben daarom ontzettend blij en dankbaar dat Action de samenwerking voor de komende drie jaar gaat verlengen.”

Met de bijdrage kunnen de kinderen, die in SOS-families opgroeien, genieten van goede voeding, onderwijs, medische zorg en sport. Het aantal geholpen kinderen groeit mee met het aantal winkels en distributiecentra. “Elke nieuwe winkel betekent dat we een extra kind dat we kunnen helpen”, legt Hajji uit. Daarnaast zijn er ook diverse andere projecten die internationaal door Action-kantoren gesteund worden.

