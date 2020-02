ING: ‘Partnership retailer belangrijk voor succes introductie’

NIEUWVEEN - De klassiekers van de afgelopen jaren zijn weer bekend! Levensmiddelenkrant neemt ieder jaar de producten onder de loep die vier jaar na introductie nog succesvol in het schap staan. Samen met Dirk Mulder, sector banker trade & retail bij ING, kijken wij naar de winnaars van de Innova Klassiek 2015-2019.

Wat vind je van de winnaars?

“Er hebben mooie producten gewonnen. Het is een diverse lijst met producten die aansluiten op veel trends. Het is goed om te zien dat fabrikanten de trends volgen en daarop inspelen met introducties.”

Welke trends zie je terug in de winnaars?

“Er zijn veel trends die in deze lijst winnaars terugkomen. Gemak, gezondheid en duurzaamheid zijn daarbij wel de grootste. Al zitten er zeker producten bij die in de categorie ‘lekker’ vallen. Neem bijvoorbeeld de glutenvrije kaiserbroodjes en baguette. Dat valt onder gezondheid en in de markt zien we dat consumenten steeds meer met bewust eten bezig zijn. Ze kijken naar hoe hun lichaam reageert op bepaalde ingrediënten en veranderen aan de hand daarvan hun eetstijl. Flevosap heeft ook het imago van gezondheid, maar het past ook in de trend van duurzaamheid. Deze fabrikant kijkt namelijk naar ingrediënten die lokaal worden verbouwd. Binnen gemak passen de stazakken van Hak en de fruitsnacks van Servero en Nutricia. Toch zie ik ook guilty pleasures en die passen ook in de trends van tegenwoordig. De consument maakt bewuste keuzes en kiest daarbij voor een snack op z’n tijd.”

Hoe zorg je er in jouw ogen voor dat een product vier jaar na introductie nog steeds in het schap staat?

“In de retailbranche hoor ik vaak dat producenten meer moeten innoveren. De andere kant daarvan is dat er veel innovaties zijn en het een kwestie is van proberen. Daarin mislukken altijd een aantal dingen. Een goed partnership met de retailer is belangrijk om het goed naar voren te brengen en om samen acties op te zetten. Dan kun je goed meten wat er gebeurt en of het on trend is. Dat maakt het makkelijker. Ik denk dat het goed is om samen een grote communicatie en activatie rondom de introductie te bouwen. Denk aan storytelling rondom een duurzame verpakking. Vertel het verhaal erachter, dan weet de consument waarom een verpakking bijvoorbeeld bruin is. Dat kun je samen met de retailer oppakken in de bladen of geef het op de winkelvloer extra aandacht. Je moet dingen proberen en is het niks, dan haal je het uit het schap en ga je door. Er zitten nu een aantal winnaars bij die een variant zijn op een al bestaand succes. Dat is niet creatief. Maar ik snap wel dat ze ermee komen, want je kijkt naar waar je omzet mee kunt verdienen.”

Welk advies wil je meegeven aan fabrikanten die nu in de startblokken staan met een introductie?

“Wat velen onderschatten is de grote groep grijze consumenten die eraan komt. We gaan naar een trend van dubbele vergrijzing; mensen ouder dan 65 jaar en een grote groep ouder dan 75 jaar. Senioren hebben specifieke voorkeuren, namelijk gezond en gemakkelijk. Ook neemt het aantal eenpersoonshuishoudens onder deze groep toe; die zijn gewend aan traditionele gerechten. Dit is een belangrijke doelgroep en daar kunnen we meer rekening mee houden. De millennials zijn ook wel belangrijk om je op te richten, want die zijn onderweg. Maar de groep ouderen neemt toe en dat is juist interessant om op te focussen. Ze hebben meer te besteden en een bepaalde behoefte. Als producent kun je hier meer mee doen.”

Als je de eerste vier jaar na introductie overleeft, is dat een garantie voor succes op langere termijn?

“Dat ligt eraan. Als je heel erg op de trends zit en mee blijft gaan met marktontwikkelingen, dan kun je succes hebben. Maar de ontwikkelingen gaan ook snel. Het is een kunst om daarop in te spelen. Je moet je afvragen of het gaat om een hype of een jarenlange trend. Het betekent niet automatisch dat je geen omzet meer maakt als een hype afneemt. Maar het zorgt er wel voor dat je minder in het zicht bent bij de koper. Dat is belangrijk om in het achterhoofd te houden.”

Bron: Levensmiddelenkrant