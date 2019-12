Pentawards maakt juryleden 2020 bekend

BRUSSEL - De juryleden die de winnaars van de Pentawards zullen kiezen zijn bekendgemaakt. De jury van de verpakkingsprijzen bestaat uit 30 personen van over heel de wereld.

De leden van de jury werken bij of ontwerpen voor grote namen zoals Carrefour, Heineken (waaronder de Nederlander Ramses Dingenouts), Facebook, Nestlé, Amazon, Pepsico, Mars, Wrigley, Pearlfisher, Bulletproof, Shiseido, Superunion en Microsoft. De leden van de jury komen uit 18 verschillende landen waaronder Japan, de Verenigde Staten, Spanje, Wit-Rusland, India, Brazilië en Nederland.

Beste line-up

Adam Ryan, hoofd van de Pentawards, concludeert: “Ons jurypanel voor 2020 is als een who’s who van wereldwijde merken en ontwerpbureaus. Dit is veruit de grootste en beste line-up die we ooit hebben gehad voor onze jury en we willen ze allemaal bedanken voor hun komst dit jaar.” Vanaf 10 februari is het mogelijk voor deelnemers om hun inzendingen voor de Pentawards op te sturen.

Bron: Levensmiddelenkrant