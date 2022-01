Pepisco kondigt duurzaamheidsambitie 2030 aan

GENEVA – Pepisco Europe heeft de ambitie om in 2030 geen nieuw plastic meer te gebruiken in chipszakken. Tegen die tijd moeten alle verpakkingen van 100 procent gerecycled of hernieuwbaar plastic gemaakt worden. Met deze stap nemen de broeikasgassen van folieverpakkingen met 40 procent af.

Vorig jaar werd Pepsico Positive geïntroduceerd, een end-to-end transformatie van het bedrijf waar duurzaamheid centraal staat. Zo wordt er gewerkt aan een circulaire economie voor flexibele verpakkingen in België en Nederland door middel van ontwerp, infrastructuur, en het opnieuw gebruiken van verpakkingsmaterialen.

Testen

Dit jaar worden de eerste testen op verschillende Europese markten uitgerold. De test zal beginnen in Frankrijk met Lay’s verpakkingen van hernieuwbaar plastic. Later in het jaar wordt er getest met het merk Walkers in het Verenigd Koninkrijk. Het gerecyclede materiaal in de verpakkingen zal afkomstig zijn van eerder gebruikt plastic en het hernieuwbare materiaal zal afkomstig zijn van plantaardige bijproducten, zoals gebruikte bakolie of afval van papierpulp. Silviu Popovici, ceo PepsiCo Europe: “Recycling van flexibele verpakkingen zou in heel Europa de norm moeten zijn. We zien een toekomst waarin onze verpakkingen vrij zullen zijn van nieuw, op fossiele grondstoffen gebaseerd plastic. Samen met onze partners investeren we in de technologische capaciteit om dat te doen. Er moet nu een passend landschap voor regelgeving komen, zodat verpakkingen nooit meer afval worden.”

Verminderen

Pepisco Europe is momenteel bezig om de materialen van alle chipszakken te vervangen met materiaal dat gemakkelijker te recyclen is. Het nieuwe ontwerp bevat meer recyclebaar plastic, zoals polypropyleen, dat ook wel een ‘mono-materiaal’ wordt genoemd. Naast het vervangen van het materiaal wordt er ook aan gewerkt om minder materiaal te gebruiken. Op Noordwest-Europese markten van Pepsico word de afmeting en dikte van de meeste verpakkingen te reduceren. Om tot een circulaire economie te komen is het belang van inzameling, geavanceerde sortering en recycling van flexibele folies om waardevolle en duurzame producten te produceren een belangrijke eerste stap. In België en Nederland worden lege chipsverpakkingen nu al omgezet in plastic granulaat en omgevormd tot objecten zoals speeltuintoestellen en bermpaaltjes. Dit proces onderzoekt PepsiCo ook voor andere Europese markten.

Het bedrijf heeft ook laten weten de drankverpakkingen te gaan transformeren. Op elf Europese markten gaat Pepsico overschakelen op flessen van 100 procent gerecycled plastic (100% rPET).

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops