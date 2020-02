PepsiCo gaat voedselverspilling tegen

UTRECHT - PepsiCo gaat met het nieuwe initiatief Unwasted het verspillen van voedsel tegen. Consumenten kunnen tegen een lage prijs een Unwasted-box bestellen gevuld met diverse A-merken snacks en ontbijtgranen

Volgens het bedrijf zijn alle producten in de box beperkt houdbaar, ten minste drie weken, en worden op deze manier gered van verwerking tot veevoer of vernietiging.

Initiatief

Wim Destoop, general manager North West Europe bij PepsiCo, vertelt over het initiatief. "Tijdens de pilot afgelopen zomer hebben we gemerkt dat consumenten zeer geïnteresseerd zijn in een dergelijk initiatief. Met trots rollen we Unwasted nu officieel uit om zo voedselverspilling te verminderen en tegelijkertijd aan de behoefte van de consument te voldoen. In de toekomst hopen we dat we naast producten van PepsiCo ook producten van andere merken via Unwasted kunnen aanbieden en zo samen met andere partijen op kunnen trekken om voedselverspilling te beperken.”

Twee

Unwasted biedt twee soorten boxen aan: een medium-box voor € 11,99 met ongeveer negen producten met een winkelwaarde van ten minste € 14,99 en een large-box met ongeveer vijftien producten voor € 14,99 met een winkelwaarde van ten minste € 21,99. De dozen worden kosteloos bij de consument thuis bezorgd.

Bron: Levensmiddelenkrant