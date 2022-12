Perfetti van Melle neemt kauwgomhandel van Mondelez over

CHICAGO – Snoepfabrikant Perfetti van Melle neemt de kauwgomhandel in de Verenigde Staten, Canada en Europe over van concurrent Mondelez International. Het wordt verwacht dat de deal in het vierde kwartaal van 2023 wordt afgerond. Met de verkoop is een bedrag van 1,27 miljard euro gemoeid.

De verkoop omvat de kauwgommerken Stimorol, Dentyne, Hollywood, V6, Trident, Bubblicious, Chiclets, Bubbaloo en enkele Europese snoepmerken. Mondelez zal kauwgom blijven verkopen in de markten buiten Noord-Amerika en Europa. Met de merken neemt Perfetti ook een productiefaciliteit in de Verenigde Staten en een in Polen over.

Focus

In april kondigde Mondelez aan zich te willen concentreren op chocolade en koek. “Terwijl we onze Vision 2030-focus- en acceleratiestrategie voortzetten, waarbij we onze kerncategorieën voor tussendoortjes verdubbelen, zijn we verheugd om onze kauwgomactiviteiten op de ontwikkelde markt om te zetten in een waardengedreven familiebedrijf wiens portfolio strategisch past, en waar onze merken en mensen kunnen gedijen”, zegt Dirk Van de Put, voorzitter en ceo van Mondelez International.

"We hebben de product- en merkenportfolio van de kauwgombusiness al lang bewonderd en kijken ernaar uit om ze te combineren met de Perfetti van Melle-merkenfamilie", zegt Daniele Perfetti, vice-voorzitter van het bedrijf.

Bron: Levensmiddelenkrant